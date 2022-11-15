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https://sputnikarabic.ae/20221115/مقتل-اثنين-من-الإسرائيليين-وإصابة-4-بهجوم-مزدوج-شمالي-الضفة-والجيش-يكشف-التفاصيل-1070188743.html
مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 بهجوم مزدوج شمالي الضفة والجيش يكشف التفاصيل
مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 بهجوم مزدوج شمالي الضفة والجيش يكشف التفاصيل
قتل مستوطنان إسرائيليان، وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، بهجوم مزدوج نفذه فلسطيني قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T09:14+0000
2022-11-15T09:17+0000
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وقالت قناة "كان" الرسمية: "تم تأكيد مقتل اثنين من الجرحى وإصابة آخر بجروح قاتلة وثلاثة إصابات خطيرة".وبحسب وسائل إعلام عبرية، نفذ الفلسطيني الهجوم في ثلاث ساحات مختلفة، حيث طعن عددا من الإسرائيليين قبل أن يستولي على سيارة ويدهس آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "وصل إرهابي إلى بوابة مدخل منطقة أريئيل الصناعية وقام بطعن مدنيين تواجدوا هناك".وأضاف: "في محطة وقود قريبة، تعرض مدنيون آخرون كانوا في المنطقة للطعن".وختم الجيش بيانه بالقول: "هرب الإرهابي لكن تم الإيقاع به وتحييده. قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتفتيش المنطقة. مزيدا من التفاصيل لاحقا".من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الفلسطيني، سار بسيارة مسروقة بعد تنفيذ عمليتي الطعن في الطريق السريع 5، وهو واحد من الطرق الرئيسية في إسرائيل التي تربط تل أبيب بالمستوطنات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.وأضافت أنه تسبب في حادث أثناء قيادته بعكس اتجاه السير - حيث أصيب اثنان آخران.ونشرت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو يوثق عملية تحييد منفذ الهجوم، لدى محاولته الهرب ركضا، دون أن يُعرف مصيره حتى الآن.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 بهجوم مزدوج شمالي الضفة والجيش يكشف التفاصيل

09:14 GMT 15.11.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 15.11.2022)
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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قتل مستوطنان إسرائيليان، وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، بهجوم مزدوج نفذه فلسطيني قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية.
وقالت قناة "كان" الرسمية: "تم تأكيد مقتل اثنين من الجرحى وإصابة آخر بجروح قاتلة وثلاثة إصابات خطيرة".
وبحسب وسائل إعلام عبرية، نفذ الفلسطيني الهجوم في ثلاث ساحات مختلفة، حيث طعن عددا من الإسرائيليين قبل أن يستولي على سيارة ويدهس آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "وصل إرهابي إلى بوابة مدخل منطقة أريئيل الصناعية وقام بطعن مدنيين تواجدوا هناك".
وأضاف: "في محطة وقود قريبة، تعرض مدنيون آخرون كانوا في المنطقة للطعن".
وختم الجيش بيانه بالقول: "هرب الإرهابي لكن تم الإيقاع به وتحييده. قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بتفتيش المنطقة. مزيدا من التفاصيل لاحقا".
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الفلسطيني، سار بسيارة مسروقة بعد تنفيذ عمليتي الطعن في الطريق السريع 5، وهو واحد من الطرق الرئيسية في إسرائيل التي تربط تل أبيب بالمستوطنات الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية.
وأضافت أنه تسبب في حادث أثناء قيادته بعكس اتجاه السير - حيث أصيب اثنان آخران.
ونشرت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو يوثق عملية تحييد منفذ الهجوم، لدى محاولته الهرب ركضا، دون أن يُعرف مصيره حتى الآن.
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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