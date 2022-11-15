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https://sputnikarabic.ae/20221115/وكالة-تأجيل-الصورة-الجماعية-قبل-قمة-زعماء-مجموعة-العشرين-في-بالي-1070178382.html
وكالة: تأجيل الصورة الجماعية قبل قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي
وكالة: تأجيل الصورة الجماعية قبل قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي
ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن الصورة الجماعية التقليدية قبل قمة مجموعة العشرين في بالي "تم تأجيلها". 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T07:07+0000
2022-11-15T07:07+0000
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وقالت : "تم "تأجيل" مماثل للصورة الجماعية قبل الاجتماع الوزاري الخاص لمجموعة العشرين، الذي عقد في بالي في يوليو/تموز.وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الإندونيسية إن الصورة الجماعية تأخرت لأن زعماء الولايات المتحدة وأوروبا رفضوا التقاط صور لهم مع وزير الخارجية الروسي (سيرغي) لافروف.تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوفد الروسي يخطط في مجموعة العشرين لتقديم عدد من المبادرات المحددة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء وموارد الطاقة، بما في ذلك زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.
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العالم

وكالة: تأجيل الصورة الجماعية قبل قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي

07:07 GMT 15.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkaraالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتحدث خلال قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يتحدث خلال قمة قادة مجموعة العشرين في بالي، الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Dita Alangkara
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ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء أن الصورة الجماعية التقليدية قبل قمة مجموعة العشرين في بالي "تم تأجيلها".
وقالت : "تم "تأجيل" مماثل للصورة الجماعية قبل الاجتماع الوزاري الخاص لمجموعة العشرين، الذي عقد في بالي في يوليو/تموز.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الحكومة الإندونيسية إن الصورة الجماعية تأخرت لأن زعماء الولايات المتحدة وأوروبا رفضوا التقاط صور لهم مع وزير الخارجية الروسي (سيرغي) لافروف.
تعقد قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، يومي 15 و 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ويمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوفد الروسي يخطط في مجموعة العشرين لتقديم عدد من المبادرات المحددة فيما يتعلق بإمدادات الغذاء وموارد الطاقة، بما في ذلك زيادة التعاون في مجال الغاز مع تركيا، وتنظيم توريد شحنات كبيرة من الحبوب والأسمدة.
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