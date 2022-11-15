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https://sputnikarabic.ae/20221115/3-مصابين-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-في-عملية-طعن-شمالي-الضفة-1070183871.html
3 مصابين إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمالي الضفة
3 مصابين إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمالي الضفة
أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية طعن داخل محطة وقود قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة. 15.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-15T08:12+0000
2022-11-15T08:12+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة صباح اليوم (الثلاثاء) في عملية طعن في محطة وقود في أريئيل".وأشارت الصحيفة إلى أنه تم "تحييد" الشاب الفلسطيني منفذ الهجوم، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة إصابته، لكن صورا بثتها وسائل إعلام عبرية أظهرته ممددا على الأرض بعد إطلاق النار عليه.من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تويتر: "ورد بلاغ عن حادث طعن قرب منطقة أريئيل الصناعية. مزيد من التفاصيل لاحقا".وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

3 مصابين إسرائيليين بجروح خطيرة في عملية طعن شمالي الضفة

08:12 GMT 15.11.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2022
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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أصيب 3 مستوطنين إسرائيليين بجروح وصفت بالخطيرة، في عملية طعن داخل محطة وقود قرب مستوطنة أريئيل شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة صباح اليوم (الثلاثاء) في عملية طعن في محطة وقود في أريئيل".
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم "تحييد" الشاب الفلسطيني منفذ الهجوم، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة إصابته، لكن صورا بثتها وسائل إعلام عبرية أظهرته ممددا على الأرض بعد إطلاق النار عليه.
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تويتر: "ورد بلاغ عن حادث طعن قرب منطقة أريئيل الصناعية. مزيد من التفاصيل لاحقا".
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج"، أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
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