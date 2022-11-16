https://sputnikarabic.ae/20221116/أسعار-الطاقة-تدفع-التضخم-إلى-مستوى-قياسي-جديد-في-بريطانيا-رغم-الدعم-الحكومي-1070241863.html

أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي

أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى مستوى قياسي جديد في بريطانيا رغم الدعم الحكومي

بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1% الشهر الماضي، حتى مع تقديم المساعدة للأسر من خلال دعم الحكومة لأسعار الطاقة. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T12:11+0000

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ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الأربعاء، ساهمت المواد الغذائية في ارتفاع الأسعار بنسبة 2% في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وحده، ما ساعد على دفع الزيادة في تكلفة المعيشة خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 1981.وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأسر دفعت 90% أكثر للغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى عما كانت تدفعه قبل عام. ارتفع تضخم أسعار الغذاء من 14.6% إلى 16.4%، وهو أعلى مستوى له منذ 1977، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".كان ارتفاع التضخم متوقعا لكنه جاء حادا متفوقا على المعدل السنوي البالغ 10.1% في سبتمبر/ أيلول، وعلى تقديرات المحللين البالغة 10.7%، بحسب الصحيفة.وتعليقا على البيانات، قال وزير الخزانة جيرمي هانت: "لا يمكن أن يكون لدينا نمو طويل الأجل ومستدام مع ارتفاع التضخم. سأقوم غدا بوضع خطة لتخفيض الديون، وتحقيق الاستقرار، وخفض التضخم مع حماية الفئات الأكثر ضعفا".تأتي البيانات الجديدة رغم أن برنامج ضمان أسعار الطاقة للأسر، ساهم في الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 24.3% بين سبتمبر وأكتوبر، ولولاه لكانت الزيادة 75%، ولارتفع التضخم السنوي الإجمالي بمعدل 13.8%.

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