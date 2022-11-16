https://sputnikarabic.ae/20221116/أوستن-نواصل-التعاون-مع-الحلفاء-لجمع-مزيد-من-المعلومات-حول-الانفجار-في-بولندا-1070245241.html

أوستن: نواصل التعاون مع الحلفاء لجمع مزيد من المعلومات حول الانفجار في بولندا

أوستن: نواصل التعاون مع الحلفاء لجمع مزيد من المعلومات حول الانفجار في بولندا

صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع الحلفاء من أجل التوصل إلى مزيد من المعلومات حول سقوط صاروخين داخل... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T13:45+0000

2022-11-16T13:45+0000

2022-11-16T13:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

وزارة الدفاع الأمريكية

سقوط

بولندا

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أوستن خلال اجتماع افتراضي لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا: "سنواصل العمل مع الحلفاء لجمع مزيد من المعلومات حول الانفجار في بولندا".كما أكد وزير الدفاع الأمريكي خلال كلمته على الاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا.وأفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدر في الحلف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ حلف شمال الأطلسي وشركاء مجموعة السبع أن الانفجار في بولندا كان نتيجة لعمل الدفاع الجوي الأوكراني.وقال المصدر إن "بايدن أبلغ شركاء مجموعة السبع والناتو أن الانفجار في بولندا نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني".أفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع.وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية. في صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين شاركوا مثله في قمة مجموعة العشرين في بالي. ونتيجة لذلك، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

https://sputnikarabic.ae/20221116/وكالة-بايدن-يبلغ-الناتو-ومجموعة-السبع-أن-الانفجار-في-بولندا-نجم-عن-صاروخ-أوكراني-1070234510.html

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العالم, وزارة الدفاع الأمريكية, سقوط, بولندا