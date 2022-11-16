https://sputnikarabic.ae/20221116/الولايات-المتحدة-تقوم-بتطوير-أسلحة-لتدمير-القوات-النووية-الروسية-بسرعة-1070227249.html

الولايات المتحدة تقوم بتطوير أسلحة لتدمير القوات النووية الروسية بسرعة

الولايات المتحدة تقوم بتطوير أسلحة لتدمير القوات النووية الروسية بسرعة

نشر العدد الجديد من مجلة "الفكر العسكري" التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقالاً بعنوان "تحليل مفاهيم الدول الرائدة حول استخدام أسلحة متقدمة غير نووية". يلفت... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T05:48+0000

2022-11-16T05:48+0000

2022-11-16T05:48+0000

رصد عسكري

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يعتمد البنتاغون على توجيه ضربة استباقية ضخمة بأسلحة غير نووية، مدركا خطورة المواجهة النووية المباشرة مع روسيا وعدم جدواها. تهدف جميع جهود الولايات المتحدة الآن إلى تطوير سلاح جديد، في الواقع، مصمم ليحل محل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وفقًا للبنتاغون، يجب أن تكون هذه أداة لا يتمثل دورها الرادع في "خلق تهديد حقيقي بالدمار المادي للعدو"، ولكن "ليعرف مدى حجم التكاليف (العواقب) بسبب تنفيذه لنوايا عدوانية".يعتقد المؤلفون أنه سيعتمد على "أنظمة أسلحة استراتيجية عالية الأداء تعمل على مبدأ مجمع الهجوم والاستطلاع وأنظمة أسلحة الطاقة الموجهة وأنظمة أسلحة متقدمة أخرى".ومع ذلك، يقول الخبراء، هذه لا تزال خططًا لمستقبل بعيد إلى حد ما. لكن الولايات المتحدة لديها بعض الأسس على المدى المتوسط ​​أيضًا.يعتقد العلماء أن هذا المشروع يجب أن يؤخذ على محمل الجد. يقول المقال: "إن مداها وتأثيرها على الوضع العسكري الاستراتيجي في العالم لا يزالان موضع تقدير أقل من الواقع". تمتلك ترسانة من الأنظمة القادرة حمل الرؤوس الحربية غير النووية للوفاء جزئيًا بمهام القوات النووية الاستراتيجية الحالية. على المدى الطويل، تسعى الولايات المتحدة إلى امتلاك أسلحة استراتيجية غير نووية مع وقت طيران قصير إلى الهدف ولا تخضع رسميًا لأي قيود ثنائية أو دولية، والتي يمكن أن يؤدي استخدامها إلى تنفيذ المهام الهجومية الاستراتيجية التي تضمن هزيمة القوات النووية الروسية قبل أن يتخذ القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا قرارًا بشن ضربة انتقامية، مما قد يكون له تأثير سلبي للغاية على الأمن القومي لروسيا، وسيتطلب من قيادته السياسية أن تتصدى بنشاط للتهديدات الناشئة".

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رصد عسكري