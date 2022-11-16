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https://sputnikarabic.ae/20221116/روسيا-تدرج-52-سياسيا-وقياديا-إيرلنديا-على-قائمة-العقوبات-1070243428.html
روسيا تدرج 52 سياسيا وقياديا إيرلنديا على قائمة العقوبات
روسيا تدرج 52 سياسيا وقياديا إيرلنديا على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج 52 قياديا وسياسيا من جمهورية إيرلندا، على قائمة العقوبات، ومن بين المدرجين، رئيس الوزراء مايكل مارتن. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T13:00+0000
2022-11-16T13:00+0000
روسيا
الخارجية الروسية
عقوبات أمريكية ضد روسيا
دبلن
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موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية، "ردا على نهج الحكومة الإيرلندية المعادي لروسيا، والتي تدعم، دون قيد أو شرط، الإجراءات التقييدية أحادية الجانب للاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس، في محاولة عزل بلادنا دوليا، تم اتخاذ قرار بإدراج 52 ممثلا للقيادة والسياسة الإيرلندية على قائمة حظر الدخول الروسية".وشملت القائمة، رئيس الوزراء مايكل مارتن، ونائبه ليو فرادكار، ووزير الخارجية والدفاع سايمون كوفيني، والمدعية العامة هيلين ماكينتي، ووزير الخزانة باسكال دونوهوي، وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب.وكان الهجوم على السفارة الروسية في دبلن، في آذار/ مارس من هذا العام، نتيجة لتأجيج الهستيريا المعادية للروس [روسوفوبيا] في المجتمع الإيرلندي".ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، لحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذا البلد، والقضاء على التوجهات النازية فيه، اعتمدت الدول الغربية عقوبات عنيفة على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221114/موسكو-تفرض-عقوبات-على-100-مواطن-كندي-وتمنعهم-من-دخول-روسيا--1070165493.html
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روسيا, الخارجية الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, دبلن
روسيا, الخارجية الروسية, عقوبات أمريكية ضد روسيا, دبلن

روسيا تدرج 52 سياسيا وقياديا إيرلنديا على قائمة العقوبات

13:00 GMT 16.11.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج 52 قياديا وسياسيا من جمهورية إيرلندا، على قائمة العقوبات، ومن بين المدرجين، رئيس الوزراء مايكل مارتن.
موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية، "ردا على نهج الحكومة الإيرلندية المعادي لروسيا، والتي تدعم، دون قيد أو شرط، الإجراءات التقييدية أحادية الجانب للاتحاد الأوروبي ضد المواطنين الروس، في محاولة عزل بلادنا دوليا، تم اتخاذ قرار بإدراج 52 ممثلا للقيادة والسياسة الإيرلندية على قائمة حظر الدخول الروسية".
وشملت القائمة، رئيس الوزراء مايكل مارتن، ونائبه ليو فرادكار، ووزير الخارجية والدفاع سايمون كوفيني، والمدعية العامة هيلين ماكينتي، ووزير الخزانة باسكال دونوهوي، وعددا من أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب.
وأضاف البيان، "إيرلندا، التي تتصرف وفقا لإملاءات بروكسل، تشن حملة دعاية عدوانية مناهضة لروسيا، وقد تم اعتماد نهج يحد من التعاون الثنائي، على نحو يضر بمصالحها الخاصة.
وكان الهجوم على السفارة الروسية في دبلن، في آذار/ مارس من هذا العام، نتيجة لتأجيج الهستيريا المعادية للروس [روسوفوبيا] في المجتمع الإيرلندي".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2022
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وتابعت الخارجية قائلة، "فيما يتعلق بإجراءاتنا الأخرى، سنسترشد بموقف دبلن".
ومع انطلاق العملية العسكرية الروسية، لحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، ونزع سلاح هذا البلد، والقضاء على التوجهات النازية فيه، اعتمدت الدول الغربية عقوبات عنيفة على موسكو.
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