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https://sputnikarabic.ae/20221116/زلزال-بقوة-53-درجة-يضرب-منطقة-غرب-تكساس-في-الولايات-المتحدة-1070260024.html
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة غرب تكساس في الولايات المتحدة
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة غرب تكساس في الولايات المتحدة
ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر غرب تكساس في الولايات المتحدة. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T23:24+0000
2022-11-16T23:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع عند الساعة 21.32 بالتوقيت العالمي (00.32 بتوقيت موسكو) على بعد 53 كيلومترا شمال غرب مدينة بيكوس بولاية تكساس وعلى عمق كيلومترين.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
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الولايات المتحدة الأمريكية, مقياس ريختر
الولايات المتحدة الأمريكية, مقياس ريختر

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة غرب تكساس في الولايات المتحدة

23:24 GMT 16.11.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
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ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر غرب تكساس في الولايات المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع عند الساعة 21.32 بالتوقيت العالمي (00.32 بتوقيت موسكو) على بعد 53 كيلومترا شمال غرب مدينة بيكوس بولاية تكساس وعلى عمق كيلومترين.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
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