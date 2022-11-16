https://sputnikarabic.ae/20221116/ستولتنبرغ-لا-دلائل-تشير-إلى-عزم-موسكو-الهجوم-على-وارسو-1070241235.html
ستولتنبرغ: لا دلائل تشير إلى عزم موسكو الهجوم على وارسو
ستولتنبرغ: لا دلائل تشير إلى عزم موسكو الهجوم على وارسو
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، اليوم الأربعاء، أن التقييم الأولي لحلف شمال الأطلسي أظهرأن صاروخ دفاع جوي أوكراني سقط في بولندا ، لكن هذا ليس خطأ... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T11:56+0000
2022-11-16T11:56+0000
2022-11-16T12:15+0000
العالم
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وقال عقب اجتماع طارئ لمجلس الناتو على مستوى السفراء بشأن حادث سقوط صاروخ دفاع جوي في بولندا: "تحليلنا الأولي يشير إلى أن الانفجار وقع بسبب عمل الدفاع الجوي الأوكراني، الذي حمى الأراضي الأوكرانية. ولكن لنكن واضحين: هذا ليس خطأ أوكرانيا". وبحسب ستولتنبرغ، ستبقى دول الناتو هادئة وستبقي على الاتصالات بشأن الحادث في بولندا. كما أشار الأمين العام إلى أن التحالف يعرب عن تعازيه لوارسو.وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو ليس لديه دليل على أن سقوط الصواريخ في بولندا كان نتيجة أعمال متعمدة. وليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لعمليات عسكرية هجومية ضد الناتو".وأشار إلى أن الناتو يحافظ على خطوط اتصال مع روسيا، لكنه لن يكشف عن التفاصيل وسط الحادث الذي وقع في بولنداكما أكد الأمين العام أن دول الناتو لا تنوي استخدام المادة 4 من حلف شمال الأطلسي لبدء المشاورات بسبب الحادث الذي وقع في بولندا.
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العالم
ستولتنبرغ: لا دلائل تشير إلى عزم موسكو الهجوم على وارسو
11:56 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 12:15 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ، اليوم الأربعاء، أن التقييم الأولي لحلف شمال الأطلسي أظهرأن صاروخ دفاع جوي أوكراني سقط في بولندا ، لكن هذا ليس خطأ كييف.
وقال عقب اجتماع طارئ لمجلس الناتو على مستوى السفراء بشأن حادث سقوط صاروخ دفاع جوي في بولندا: "تحليلنا الأولي يشير إلى أن الانفجار وقع بسبب عمل الدفاع الجوي الأوكراني، الذي حمى الأراضي الأوكرانية. ولكن لنكن واضحين: هذا ليس خطأ أوكرانيا".
وبحسب ستولتنبرغ، ستبقى دول الناتو هادئة وستبقي على الاتصالات بشأن الحادث في بولندا. كما أشار الأمين العام إلى أن التحالف يعرب عن تعازيه لوارسو.
وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو ليس لديه دليل على أن سقوط الصواريخ في بولندا كان نتيجة أعمال متعمدة. وليس لدينا ما يشير إلى أن روسيا تستعد لعمليات عسكرية هجومية ضد الناتو".
وأشار إلى أن الناتو يحافظ على خطوط اتصال مع روسيا، لكنه لن يكشف عن التفاصيل وسط الحادث الذي وقع في بولندا
كما أكد الأمين العام أن دول الناتو لا تنوي استخدام المادة 4 من حلف شمال الأطلسي لبدء المشاورات بسبب الحادث الذي وقع في بولندا.