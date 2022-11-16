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https://sputnikarabic.ae/20221116/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدرعة-إسرائيلية-فيديو-1070226527.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة إسرائيلية... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة إسرائيلية... فيديو
ظهرت مدرعات "أمير" الإسرائيلية الصنع المصفحة، في الآونة الأخيرة، لدى القوات المسلحة الأوكرانية. وبمجرد أن تم رصد إحداها على خط الاتصال، ظهر على الفور فيديو على... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T04:50+0000
2022-11-16T05:19+0000
رصد عسكري
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تم تصنيع هذه المركبة العسكرية في شركة صغيرة GAIA Automotive Industries وهي مصممة لأداء مجموعة متنوعة من المهام القتالية. على سبيل المثال، بمساعدتها، من الممكن إجراء الاستطلاع والدوريات، ويمكن استخدامها كناقلة أفراد مصفحة.الهيكل - ثنائي المحور، دفع رباعي. الاستيعاب - 12 عسكريا. من الممكن أيضًا نقل ما يصل إلى ثلاثة أطنان من البضائع.أربعة أبواب جانبية وفتحة خلفية تستخدم للصعود والنزول. الأبواب على كل جانب بها ثغرات مصممة لاستخدام الأسلحة الصغيرة. تم تركيب وحدة قتالية واحدة مفتوحة من الأعلى على السطح مزودة بأسلحة رشاشة.يتوافق الدرع مع المستوى 4 وفقًا لـ STANAG 4569، أي أنه يمكنه الصمود أمام ذخيرة B-32 من عيار 14.5 ملم التي يتم إطلاقها من مسافة 200 متر، بالإضافة إلى شظايا من عيار 155 ملم. تم تصميم الحماية من الألغام الأرضية والألغام بقوة تصل إلى 10 كغ بما يعادل "تي إن تي".يعتقد أنه تم الحصول على المدرعة من أطراف ثالثة من متطوعين مدنيين. صرحت السلطات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بأنها لن تزود أوكرانيا بالسلاح.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة إسرائيلية... فيديو

04:50 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 05:19 GMT 16.11.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة مقواة من طراز "لانتسيت" الروسية
طائرة مسيرة مقواة من طراز لانتسيت الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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ظهرت مدرعات "أمير" الإسرائيلية الصنع المصفحة، في الآونة الأخيرة، لدى القوات المسلحة الأوكرانية. وبمجرد أن تم رصد إحداها على خط الاتصال، ظهر على الفور فيديو على الإنترنت يظهر تدميرها بواسطة طائرة لانسيت كاميكازي (الانتحارية) المسيرة الروسية، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تم تصنيع هذه المركبة العسكرية في شركة صغيرة GAIA Automotive Industries وهي مصممة لأداء مجموعة متنوعة من المهام القتالية. على سبيل المثال، بمساعدتها، من الممكن إجراء الاستطلاع والدوريات، ويمكن استخدامها كناقلة أفراد مصفحة.
الهيكل - ثنائي المحور، دفع رباعي. الاستيعاب - 12 عسكريا. من الممكن أيضًا نقل ما يصل إلى ثلاثة أطنان من البضائع.
أربعة أبواب جانبية وفتحة خلفية تستخدم للصعود والنزول. الأبواب على كل جانب بها ثغرات مصممة لاستخدام الأسلحة الصغيرة. تم تركيب وحدة قتالية واحدة مفتوحة من الأعلى على السطح مزودة بأسلحة رشاشة.
يتوافق الدرع مع المستوى 4 وفقًا لـ STANAG 4569، أي أنه يمكنه الصمود أمام ذخيرة B-32 من عيار 14.5 ملم التي يتم إطلاقها من مسافة 200 متر، بالإضافة إلى شظايا من عيار 155 ملم. تم تصميم الحماية من الألغام الأرضية والألغام بقوة تصل إلى 10 كغ بما يعادل "تي إن تي".
يعتقد أنه تم الحصول على المدرعة من أطراف ثالثة من متطوعين مدنيين. صرحت السلطات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بأنها لن تزود أوكرانيا بالسلاح.
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Пилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMT
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