https://sputnikarabic.ae/20221116/لبنان-المودعون-يرفضون-الكابيتال-كونترول-ودعوات-للتظاهر-أمام-البرلمان--1070248556.html

لبنان... المودعون يرفضون "الكابيتال كونترول" ودعوات للتظاهر أمام البرلمان

لبنان... المودعون يرفضون "الكابيتال كونترول" ودعوات للتظاهر أمام البرلمان

يواظب مجلس النواب اللبناني على دراسة مشروع "الكابيتال كونترول" أو ما يعرف بنظام "ضبط المال"، وسط خلافات بين الكتل البرلمانية سواء بالنسبة إلى القيمة المفترضة... 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T15:15+0000

2022-11-16T15:15+0000

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ويتخوف أغلب المودعين على ودائعهم في حال أقر البرلمان القانون، إذ يؤكدون أنه لم يتبق من احتياط مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلا أموال المودعين فقط، مع تأكيد أكثر من نائب أن الاحتياطي الإلزامي داخل المصرف المركزي تقلص إلى عشرة مليارات فقط.ودعت جمعية المودعين إلى التظاهر يوم الإثنين المقبل أمام مدخل البرلمان بالتزامن مع التئام جلسات المجلس، وذلك للتأكيد على رفضهم إقرار القانون بصيغته الحالية.وأضاف: "نقبل بالكابيتال كونترول شرط إعادة الأموال التي تم تحويلها بوقت لم يكن باستطاعة المودع سحب أمواله من المصارف ومن ثم فليطبقوا الكابيتال كونترول"، لافتًا إلى أن "المصارف تطبق علينا الكابيتال كونترول غير القانوني منذ 17 تشرين لليوم وكل هذه الأمور عوامل تدفعنا لرفضه وتدفعنا للتشكيك بالنوايا على أساس أن هذا القانون لحماية المصارف من الدعاوى القضائية فقط، البند رقم 12 يمنع إقامة دعاوى قضائية على القطاع المصرفي".كما أكد أن قانون الكابيتال كونترول هو لطمس الحقائق ولقتل قضية المودعين ولا يمكن القبول به.وأشار مغنية أن "التظاهرة أمام مجلس النواب صباح يوم الإثنين المقبل، وندعو كل المودعين للتواجد لأن هذه لحظة مفصلية بقضية المودعين، إما أن تبقى محقة ونطالب بها أو سيتم تشريع قانون السرقة وليتحمل كل إنسان مسؤولية أفعاله".وأوضح أنه "لن نكشف عن كل الأوراق، البداية ستكون التظاهرة وما بعد التظاهرة كل شيء بوقته جميل".أما في حال إقرار الكابيتال كونترول فشدد مغنية على أنه "لن نلتزم بالقانون، وقدمنا عدة حلول ومنذ 3 سنوات ونحن نقدم حلول ومقترحات ولا أحد ينظر بها".كذلك شدد مغنية على أن "الشعبويات والمناظرات والإتهامات السياسية في البلد لا تخدم قضية المودعين ولا أي قضية أخرى".

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