https://sputnikarabic.ae/20221116/مجلس-الوزراء-سلاح-الجو-الروسي-يعزز-بطائرات-جديدة-قبل-نهاية-العام-الحالي-1070241661.html
مجلس الوزراء: سلاح الجو الروسي يتعزز بطائرات جديدة قبل نهاية العام الحالي
مجلس الوزراء: سلاح الجو الروسي يتعزز بطائرات جديدة قبل نهاية العام الحالي
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، نقلا عن رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار، أن القوات الجوية ستتلقى قبل نهاية العام الجاري مجموعة من... 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T12:05+0000
2022-11-16T12:05+0000
2022-11-16T12:18+0000
رصد عسكري
صناعة الطائرات
روسيا
القوات الجوية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062173338_0:183:2383:1523_1920x0_80_0_0_59dd20da762e0a8397bdecd0bb1664fb.jpg
وقال سليوسار: "كجزء من تنفيذ طلب الدفاع الحكومي، قمنا بتصنيع وتسليم طائرات "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية. هذه طائرات موثوقة ومتعددة الوظائف... بحلول نهاية هذا العام، ستقوم القوات الجوية الروسية باستلام مجموعة من الطائرات، التي هي في طور التصنيع".من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف: "على الرغم من الضغط غير المسبوق من الغرب على الصناعة الروسية، فإن المهام الرئيسية للمجمع الصناعي العسكري هي توسيع الإنتاج، وتسريع الوتيرة وزيادة حجم الإنتاج - يتم تنفيذها بشكل متناغم. تضمن شركة الصناعات الدفاعية والتي هي جزء من تضمن شركة "روستيخ" الحكومية تنفيذ أمر الدفاع عن الدولة، وغالبا ما يتم التسليم قبل المواعيد النهائية المحددة. وتتلقى القوات المسلحة الروسية معدات طيران جديدة عالية الكفاءة".
https://sputnikarabic.ae/20200824/مقاتلات-الجيل-الخامس-الروسية-تتمرن-على-نظام-دون-طيار-1046341927.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1062173338_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_904ae11574fbeb5d02f190b152063a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, صناعة الطائرات, روسيا, القوات الجوية الروسية
رصد عسكري, صناعة الطائرات, روسيا, القوات الجوية الروسية
مجلس الوزراء: سلاح الجو الروسي يتعزز بطائرات جديدة قبل نهاية العام الحالي
12:05 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 16.11.2022) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الروسي، نقلا عن رئيس شركة الطائرات المتحدة الروسية، يوري سليوسار، أن القوات الجوية ستتلقى قبل نهاية العام الجاري مجموعة من الطائرات، هي الآن في طور التصنيع.
وقال سليوسار: "كجزء من تنفيذ طلب الدفاع الحكومي، قمنا بتصنيع وتسليم طائرات "سو-34" إلى وزارة الدفاع الروسية. هذه طائرات موثوقة ومتعددة الوظائف... بحلول نهاية هذا العام، ستقوم القوات الجوية الروسية باستلام مجموعة من الطائرات، التي هي في طور التصنيع".
كما أشار سليوسارإلى أن شركة الطائرات المتحدة الروسية ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها لتزويد القوات المسلحة الروسية بمعدات الطيران اللازمة.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف: "على الرغم من الضغط غير المسبوق من الغرب على الصناعة الروسية، فإن المهام الرئيسية للمجمع الصناعي العسكري هي توسيع الإنتاج، وتسريع الوتيرة وزيادة حجم الإنتاج - يتم تنفيذها بشكل متناغم. تضمن شركة الصناعات الدفاعية والتي هي جزء من تضمن شركة "روستيخ" الحكومية تنفيذ أمر الدفاع عن الدولة، وغالبا ما يتم التسليم قبل المواعيد النهائية المحددة. وتتلقى القوات المسلحة الروسية معدات طيران جديدة عالية الكفاءة".