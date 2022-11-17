https://sputnikarabic.ae/20221117/أردوغان-يشكر-بوتين-على-مساهمته-بتمديد-صفقة-الحبوب-1070270800.html
أردوغان يشكر بوتين على مساهمته بتمديد صفقة "الحبوب"
أردوغان يشكر بوتين على مساهمته بتمديد صفقة "الحبوب"
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن شكره الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمساهمته الرئيسية في عملية تمديد صفقة الحبوب. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T10:30+0000
2022-11-17T10:30+0000
2022-11-17T10:44+0000
العالم
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وكتب أردوغان على تويتر "أود أن أعرب عن امتناني للأمم المتحدة وأمينها العام السيد غوتيريش والرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي على إرادتهم القوية في القيام بكل شي من أجل تمديد الاتفاقية وأرسل تهنئة للجميع".وفي سياق متصل، أشار أردوغان إلى أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية، وذلك خلال الاجتماع الأخير بين قادة المخابرات في البلدين في تركيا.وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من إندونيسيا عقب حضور قمة العشرين، إن "روسيا وأميركا اتفقتا على ألا تقوما بأي محاولة بشأن الأسلحة النووية"، مضيفًا "علينا عدم إتاحة الفرصة لنشوب حرب عالمية ثالثة".وتابع "نرغب بجمع رئيسي المخابرات الروسية والأمريكية باستمرار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يشكر بوتين على مساهمته بتمديد صفقة "الحبوب"
10:30 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن شكره الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمساهمته الرئيسية في عملية تمديد صفقة الحبوب.
وكتب أردوغان على تويتر "أود أن أعرب عن امتناني للأمم المتحدة وأمينها العام السيد غوتيريش والرئيس الروسي بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي على إرادتهم القوية في القيام بكل شي من أجل تمديد الاتفاقية وأرسل تهنئة للجميع".
وفي سياق متصل، أشار أردوغان إلى أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية، وذلك خلال الاجتماع الأخير بين قادة المخابرات في البلدين في تركيا.
وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من إندونيسيا عقب حضور قمة العشرين، إن "روسيا وأميركا اتفقتا على ألا تقوما بأي محاولة بشأن الأسلحة النووية"، مضيفًا "علينا عدم إتاحة الفرصة لنشوب حرب عالمية ثالثة".
وتابع "نرغب بجمع رئيسي المخابرات الروسية والأمريكية باستمرار".