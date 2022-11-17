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https://sputnikarabic.ae/20221117/إيران-تتهم-إسرائيل-ومخابرات-غربية-بالتدبير-لـحرب-أهلية-وتقول-إنها-ليست-ليبيا-أو-السودان-1070288968.html
إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتدبير لـ"حرب أهلية" وتقول إنها ليست ليبيا أو السودان
إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتدبير لـ"حرب أهلية" وتقول إنها ليست ليبيا أو السودان
اتهمت إيران يوم الخميس إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتآمر لإشعال شرارة حرب أهلية في البلد الذي يشهد واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورة 1979. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T21:34+0000
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وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر "أجهزة أمنية متعددة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران، يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان".وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء؛ فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "هجوم إرهابي".وفي أعمال عنف منفصلة، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على عدد من أفراد قوات الأمن في اصفهان بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بحسب التلفزيون الرسمي.
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العالم, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار إيران, إيران

إيران تتهم إسرائيل ومخابرات غربية بالتدبير لـ"حرب أهلية" وتقول إنها ليست ليبيا أو السودان

21:34 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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اتهمت إيران يوم الخميس إسرائيل وأجهزة مخابرات غربية بالتآمر لإشعال شرارة حرب أهلية في البلد الذي يشهد واحدة من أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ ثورة 1979.
وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر "أجهزة أمنية متعددة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططا لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران، يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان".
وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، والتي أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.
وشهدت إيران موجة من الهجمات يوم الأربعاء؛ فقد قتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غرب البلاد فيما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه "هجوم إرهابي".
وفي أعمال عنف منفصلة، أطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية الرصاص على عدد من أفراد قوات الأمن في اصفهان بوسط البلاد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية بحسب التلفزيون الرسمي.
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