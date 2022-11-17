https://sputnikarabic.ae/20221117/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-من-إضراب-عشرات-المعتقلين-في-سجن-معيتيقة-عن-الطعام-1070275098.html

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من إضراب عشرات المعتقلين في سجن معيتيقة عن الطعام

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من إضراب عشرات المعتقلين في سجن معيتيقة عن الطعام

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن "قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام". 17.11.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار ليبيا اليوم

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ودعت البعثة الأممية، في بيان لها، "السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية".وأشار التقرير الأممي إلى أن "نزلاء السجن قد بدأوا إضرابا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية".وتشير التقارير إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه عمل انتقامي.

https://sputnikarabic.ae/20220722/تعليق-جميع-الرحلات-الجوية-بمطار-معيتيقة-الليبي-1065433760.html

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