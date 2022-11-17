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https://sputnikarabic.ae/20221117/البعثة-الأممية-في-ليبيا-تعرب-عن-قلقها-من-إضراب-عشرات-المعتقلين-في-سجن-معيتيقة-عن-الطعام-1070275098.html
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من إضراب عشرات المعتقلين في سجن معيتيقة عن الطعام
البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من إضراب عشرات المعتقلين في سجن معيتيقة عن الطعام
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن "قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام". 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T12:21+0000
2022-11-17T12:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ودعت البعثة الأممية، في بيان لها، "السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية".وأشار التقرير الأممي إلى أن "نزلاء السجن قد بدأوا إضرابا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية".وتشير التقارير إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه عمل انتقامي.
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

البعثة الأممية في ليبيا تعرب عن قلقها من إضراب عشرات المعتقلين في سجن معيتيقة عن الطعام

12:21 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 17.11.2022)
© AFP 2022 / SEYLLOU DIALLOالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© AFP 2022 / SEYLLOU DIALLO
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن "قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام".
ودعت البعثة الأممية، في بيان لها، "السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية".
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وأشار التقرير الأممي إلى أن "نزلاء السجن قد بدأوا إضرابا منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية".
وتشير التقارير إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه عمل انتقامي.
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