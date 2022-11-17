https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-الإسرائيلي-يزور-البحرين-للمرة-الأولى-الشهر-المقبل-ويتوجه-منها-إلى-الإمارات-1070286626.html
الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين للمرة الأولى الشهر المقبل ويتوجه منها إلى الإمارات
الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين للمرة الأولى الشهر المقبل ويتوجه منها إلى الإمارات
يعتزم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ زيارة مملكة البحرين للمرة الأولى في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T19:35+0000
2022-11-17T19:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الرئيس هرتسوغ سيعقد اجتماعات مع الملك وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية... وذكر مكتب الرئيس أن القادة سيناقشون تعزيز العلاقات وأهمية السلام وتوسيع التعاون بين البلدين".وبحسب القناة، "يتوجه الرئيس هرتسوغ في اليوم التالي إلى دولة الإمارات، حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سينعقد في أبوظبي ويلتقي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيكون ذلك رابع لقاء بين رئيس الدولة ورئيس دولة الإمارات منذ توليه منصبه".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، أن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، إيال غرينبويم، شارك في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين، في سابقة هي الأولى من نوعها.وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات قمة المناخ "كوب-27" المنعقدة في مصر، وناقش معه قضايا المناخ والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220515/الرئيس-الإسرائيلي-هرتسوغ-يعود-إلى-بلاده-بعد-زيارة-قصيرة-إلى-الإمارات-1062279383.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين للمرة الأولى الشهر المقبل ويتوجه منها إلى الإمارات
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يعتزم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ زيارة مملكة البحرين للمرة الأولى في 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تلبية لدعوة تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "الرئيس هرتسوغ سيعقد اجتماعات مع الملك وكبار المسؤولين في المملكة وأعضاء الجالية اليهودية... وذكر مكتب الرئيس أن القادة سيناقشون تعزيز العلاقات وأهمية السلام وتوسيع التعاون بين البلدين".
وبحسب القناة، "يتوجه الرئيس هرتسوغ في اليوم التالي إلى دولة الإمارات، حيث سيشارك في مؤتمر الفضاء الذي سينعقد في أبوظبي ويلتقي رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيكون ذلك رابع لقاء بين رئيس الدولة ورئيس دولة الإمارات منذ توليه منصبه".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس الماضي، أن رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، إيال غرينبويم، شارك في مؤتمر قادة القوات الجوية في البحرين، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات قمة المناخ "كوب-27" المنعقدة في مصر، وناقش معه قضايا المناخ والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.
ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.