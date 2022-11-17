https://sputnikarabic.ae/20221117/اليابان-تزيد-واردات-الخضروات-من-روسيا-بنسبة-859--والحبوب-بنسبة-793٪--1070261654.html
اليابان تزيد واردات الخضروات من روسيا بنسبة 86% والحبوب بنسبة 79%
اليابان تزيد واردات الخضروات من روسيا بنسبة 86% والحبوب بنسبة 79%
طوكيو - سبوتنيك. وتدل الإحصاءات التي نشرتها وزارة المال اليابانية على أن واردات الخضروات الروسية زادت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 85.9 %. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T04:34+0000
2022-11-17T04:34+0000
2022-11-17T04:57+0000
بحر اليابان
أخبار روسيا اليوم
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طوكيو - سبوتنيك. وتدل الإحصاءات التي نشرتها وزارة المال اليابانية على أن واردات الخضروات الروسية زادت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 85.9 %.كما زادت الحبوب بنسبة 79.3% مقارنة مع أكتوبر 2021، في حين انخفضت واردات الأسماك والمنتجات السمكية في أكتوبر من هذا العام بنسبة 16.3% على أساس سنوي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بحر اليابان, أخبار روسيا اليوم
بحر اليابان, أخبار روسيا اليوم
اليابان تزيد واردات الخضروات من روسيا بنسبة 86% والحبوب بنسبة 79%
04:34 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
طوكيو - سبوتنيك
. وتدل الإحصاءات التي نشرتها وزارة المال اليابانية على أن واردات الخضروات الروسية زادت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنسبة 85.9 %.
كما زادت الحبوب بنسبة 79.3% مقارنة مع أكتوبر 2021، في حين انخفضت واردات الأسماك والمنتجات السمكية في أكتوبر من هذا العام بنسبة 16.3% على أساس سنوي.