https://sputnikarabic.ae/20221117/اليونان-متظاهرون-يطالبون-برحيل-السفير-الأمريكي-وخروج-الناتو-من-أوكرانيا-1070285688.html
اليونان... متظاهرون يطالبون برحيل السفير الأمريكي وخروج الناتو من أوكرانيا
اليونان... متظاهرون يطالبون برحيل السفير الأمريكي وخروج الناتو من أوكرانيا
شارك آلاف اليونانيين، اليوم الخميس، في مسيرات جابت شوارع أثينا لإحياء الذكرى الـ49 لانتفاضة الطلاب ضد الحكم العسكري المدعوم من الولايات المتحدة في العام 1973. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T18:43+0000
2022-11-17T18:43+0000
2022-11-17T18:43+0000
العالم
اليونان
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وقاد المسيرات مجموعة من المتظاهرين يحملون العلم اليوناني "الملطخ بالدماء"، فيما انتشر نحو 5 آلاف من ضباط الشرطة في العاصمة لا سيما حول جامعة بوليتكنك، حيث يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم عندما حطمت دبابات البوابات لسحق الانتفاضة عام 1973.وسار المحتجون -كما هو الحال كل عام- إلى سفارة الولايات المتحدة التي اتهموها بدعم الحكم العسكري في الفترة من 1967 إلى 1974، حيث رددوا هتافات تطالب بخروج حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أوكرانيا.وقُتل 24 شخصا خلال قمع الجيش لانتفاضة الطلاب في أثينا التي انطلقت من جامعة الفنون التطبيقية.ويُنظر إلى هذه الانتفاضة على أنّها كسرت قبضة الجيش على الحكم وساهمت في استعادة الديمقراطية في العام التالي.واستغل المحتجون خلال السنين الأخيرة الذكرى للاحتجاج على إجراءات التقشف القاسية المفروضة على اليونان من دائنيها الدوليين بعد الأزمة المالية العالمية.
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العالم, اليونان
اليونان... متظاهرون يطالبون برحيل السفير الأمريكي وخروج الناتو من أوكرانيا
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شارك آلاف اليونانيين، اليوم الخميس، في مسيرات جابت شوارع أثينا لإحياء الذكرى الـ49 لانتفاضة الطلاب ضد الحكم العسكري المدعوم من الولايات المتحدة في العام 1973.
وقاد المسيرات مجموعة من المتظاهرين
يحملون العلم اليوناني "الملطخ بالدماء"، فيما انتشر نحو 5 آلاف من ضباط الشرطة في العاصمة لا سيما حول جامعة بوليتكنك، حيث يعتقد أن العشرات لقوا حتفهم عندما حطمت دبابات البوابات لسحق الانتفاضة عام 1973.
وسار المحتجون -كما هو الحال كل عام- إلى سفارة الولايات المتحدة التي اتهموها بدعم الحكم العسكري في الفترة من 1967 إلى 1974، حيث رددوا هتافات تطالب بخروج حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أوكرانيا.
كما هتفوا ضد السفير الأمريكي: "الشعب لا يُريدك خذ سفارتك وارحل من هنا!".
وقُتل 24 شخصا خلال قمع الجيش لانتفاضة الطلاب في أثينا التي انطلقت من جامعة الفنون التطبيقية.
ويُنظر إلى هذه الانتفاضة على أنّها كسرت قبضة الجيش على الحكم وساهمت في استعادة الديمقراطية في العام التالي.
واستغل المحتجون خلال السنين الأخيرة الذكرى للاحتجاج على إجراءات التقشف القاسية المفروضة على اليونان من دائنيها الدوليين بعد الأزمة المالية العالمية.