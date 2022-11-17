https://sputnikarabic.ae/20221117/بايدن-يهنئ-الجمهوريين-على-فوزهم-بالأغلبية-في-النواب-الأمريكي--1070260575.html
بايدن يهنئ الجمهوريين على فوزهم بالأغلبية في النواب الأمريكي
بايدن يهنئ الجمهوريين على فوزهم بالأغلبية في النواب الأمريكي
هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، الجمهوريين على فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وتعهد بالتعاون مع منافسيه السياسيين لتحقيق نتائج للشعب... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T00:35+0000
2022-11-17T00:35+0000
2022-11-17T00:35+0000
جو بايدن
الولايات
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان صحفي: "أهنئ الزعيم [كيفن] مكارثي على فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب، وأنا مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة".وأضاف: "سأعمل مع أي شخص - جمهوري أو ديمقراطي - على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم".وقال بايدن إن مستقبل الولايات المتحدة واعد للغاية بحيث لا يمكن محاصرته في الحرب السياسية ويريد الشعب الأمريكي من الحكومة الأمريكية إنجاز الأمور من أجلهم.وتم تأكيد فوز عضو الكونغرس الأمريكي مايك غارسيا في إعادة انتخابه مساء الأربعاء، مما يوفر ولايات كافية لإمالة حجم السلطة في مجلس النواب من الديمقراطيين إلى الجمهوريين.في حين كان من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب في الكونغرس من خلال تأمين ما لا يقل عن 218 مقعدا، احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفي.
https://sputnikarabic.ae/20221117/إعلام-الحزب-الجمهوري-يسيطر-على-مجلس-النواب-الأمريكي--1070260371.html
الولايات
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جو بايدن, الولايات
بايدن يهنئ الجمهوريين على فوزهم بالأغلبية في النواب الأمريكي
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هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، الجمهوريين على فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي وتعهد بالتعاون مع منافسيه السياسيين لتحقيق نتائج للشعب الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في بيان صحفي: "أهنئ الزعيم [كيفن] مكارثي على فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب، وأنا مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة".
وأضاف: "سأعمل مع أي شخص - جمهوري أو ديمقراطي - على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج لهم".
وقال بايدن إن مستقبل الولايات المتحدة واعد للغاية بحيث لا يمكن محاصرته في الحرب السياسية ويريد الشعب الأمريكي من الحكومة الأمريكية إنجاز الأمور من أجلهم.
وتم تأكيد فوز عضو الكونغرس الأمريكي مايك غارسيا في إعادة انتخابه مساء الأربعاء، مما يوفر ولايات كافية لإمالة حجم السلطة
في مجلس النواب من الديمقراطيين إلى الجمهوريين.
في حين كان من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب في الكونغرس من خلال تأمين ما لا يقل عن 218 مقعدا، احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بعد انتخابات التجديد النصفي.