https://sputnikarabic.ae/20221117/بولندا-قضية-قبول-مشاركة-كييف-في-تحقيق-سقوط-الصواريخ-في-البلاد-يحسمها-الناتو-1070268888.html

بولندا: قضية قبول مشاركة كييف في تحقيق سقوط الصواريخ في البلاد يحسمها الناتو

بولندا: قضية قبول مشاركة كييف في تحقيق سقوط الصواريخ في البلاد يحسمها الناتو

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، أركاديوس موليارتشيك، لراديو بولندا إن قضية قبول ممثلي سلطات كييف للتحقيق فى سقوط الصاروخ في بولندا سوف يقررها الناتو. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T09:19+0000

2022-11-17T09:19+0000

2022-11-17T09:19+0000

العالم

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وقال موليارتشيك: "قرار قبول أوكرانيا في التحقيق هو قرار يعود لسلطات البلاد وسلطات الناتو، لأننا يجب أن نتصرف بشكل جماعي بصفتنا عضوًا في حلف الناتو، وهذه بالفعل قرارات على أعلى مستويات سلطات بلادنا والناتو".وأفادت وسائل إعلام بولندية، مساء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا، في مقاطعة لوبلين على الحدود مع أوكرانيا، حيث قُتل شخصان جراء سقوط الصواريخ.وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع. وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا، إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.وفي صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين يشاركون في قمة مجموعة العشرين في بالي.ونتيجة لهذا الاجتماع، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ "روسية" هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

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