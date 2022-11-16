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بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا
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بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا
بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من غير المرجح، استنادا إلى المسار، إطلاق الصاروخ الذي سقط في بولندا من روسيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-16T02:01+0000
2022-11-16T02:46+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن ليلة الثلاثاء عندما سئل عما إذا كان من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الصاروخ قد أطلق من روسيا: "هناك معلومات أولية تطعن في ذلك، لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق بشكل كامل، ولكن من غير المرجح أن يتم إطلاقه من روسيا".وقال بايدن بعد اجتماعه مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إن هناك اتفاقا تاما بين الجميع لدعم تحقيق بولندا في الحادث.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتأكد من أنهم يكتشفون بالضبط ما حدث ويحددون الخطوات التالية المناسبة.ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.وأضاف بايدن أن سفير الناتو سيجتمع قريبا لمواصلة مناقشة الأمر.والتقى بايدن بقادة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20221115/بولندا-ليس-لدينا-معلومات-دقيقة-حول-الجهة-المسؤولة-عن-سقوط-صاروخ-داخل-أراضينا-1070224603.html
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جو بايدن
جو بايدن

بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا

02:01 GMT 16.11.2022 (تم التحديث: 02:46 GMT 16.11.2022)
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / POOL
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من غير المرجح، استنادا إلى المسار، إطلاق الصاروخ الذي سقط في بولندا من روسيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن ليلة الثلاثاء عندما سئل عما إذا كان من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الصاروخ قد أطلق من روسيا: "هناك معلومات أولية تطعن في ذلك، لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق بشكل كامل، ولكن من غير المرجح أن يتم إطلاقه من روسيا".
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الرئيس البولندي: ليس لدينا معلومات دقيقة حول الجهة المسؤولة عن سقوط صاروخ داخل أراضينا
أمس, 23:59 GMT
وقال بايدن بعد اجتماعه مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إن هناك اتفاقا تاما بين الجميع لدعم تحقيق بولندا في الحادث.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتأكد من أنهم يكتشفون بالضبط ما حدث ويحددون الخطوات التالية المناسبة.
ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.
وأضاف بايدن أن سفير الناتو سيجتمع قريبا لمواصلة مناقشة الأمر.
والتقى بايدن بقادة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.
وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.
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