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بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا

بايدن: من غير المرجح أن تكون الصواريخ قد أطلقت على بولندا من روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من غير المرجح، استنادا إلى المسار، إطلاق الصاروخ الذي سقط في بولندا من روسيا. 16.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-16T02:01+0000

2022-11-16T02:01+0000

2022-11-16T02:46+0000

جو بايدن

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن ليلة الثلاثاء عندما سئل عما إذا كان من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الصاروخ قد أطلق من روسيا: "هناك معلومات أولية تطعن في ذلك، لا أريد أن أقول ذلك حتى نحقق بشكل كامل، ولكن من غير المرجح أن يتم إطلاقه من روسيا".وقال بايدن بعد اجتماعه مع العديد من قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي إن هناك اتفاقا تاما بين الجميع لدعم تحقيق بولندا في الحادث.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتأكد من أنهم يكتشفون بالضبط ما حدث ويحددون الخطوات التالية المناسبة.ونفت روسيا الاتهامات بأنها أطلقت الصاروخ الذي سقط في بولندا ووصفته بأنه جهد متعمد لتصعيد الوضع في أوكرانيا.وأضاف بايدن أن سفير الناتو سيجتمع قريبا لمواصلة مناقشة الأمر.والتقى بايدن بقادة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وكندا والاتحاد الأوروبي.وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في تصريحات سابقة إن بولندا ليس لديها أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق الصواريخ، لكنه أضاف أنها على الأرجح روسية الصنع.وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أنه سيكون هناك تكرار مماثل للحادث.

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جو بايدن