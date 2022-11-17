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https://sputnikarabic.ae/20221117/كندا-تخصص-مساعدات-عسكرية-إضافية-لأوكرانيا-بأكثر-من-25-مليون-دولار-أمريكي-1070261805.html
كندا تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي
كندا تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T05:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا نحو 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت في تقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
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أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا

كندا تخصص مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بأكثر من 25 مليون دولار أمريكي

05:00 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الكندية أن أوتاوا ستقدم 34 مليون دولار كندي ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيان الوزارة: "ستقدم كندا نحو 34 مليون دولار كندي كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".
يذكر أن وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، تعهدت في تقديم المساعدات العسكرية الإضافية في اجتماع افتراضي للدول التي تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
كما أعلنت عن تمديد برنامج الجيش الكندي التدريبي لنظرائهم الأوكرانيين في بريطانيا حتى نهاية عام 2023.
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