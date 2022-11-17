https://sputnikarabic.ae/20221117/مصدر-لسبوتنيك-انهيار-مبنى-في-مدينة-السليمانية-العراقية-إثر-انفجار-أسطوانات-غاز-1070284613.html
مصدر لـ"سبوتنيك": انهيار مبنى في مدينة السليمانية العراقية إثر انفجار أسطوانات غاز
مصدر لـ"سبوتنيك": انهيار مبنى في مدينة السليمانية العراقية إثر انفجار أسطوانات غاز
أسفر انفجار أسطوانات غاز عن انهيار مبنى في مدينة السليمانية شمال شرقي العراق. 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T17:37+0000
2022-11-17T17:37+0000
2022-11-17T18:04+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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بغداد - سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "انفجار أسطوانات غاز يتسبب في انهيار مبنى وفق معلومات أولية".وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 5 أشخاص، وأن المبنى المنهار كان مكونًا من 3 طوابق، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.وقالت شرطة السليمانية إن هناك 15 جريحا فضلا عن 3 أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
مصدر لـ"سبوتنيك": انهيار مبنى في مدينة السليمانية العراقية إثر انفجار أسطوانات غاز
17:37 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 18:04 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
أسفر انفجار أسطوانات غاز عن انهيار مبنى في مدينة السليمانية شمال شرقي العراق.
بغداد - سبوتنيك. وأفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "انفجار أسطوانات غاز يتسبب في انهيار مبنى وفق معلومات أولية".
وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة أكثر من 5 أشخاص، وأن المبنى المنهار كان مكونًا من 3 طوابق، فيما توجهت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.
وقالت شرطة السليمانية إن هناك 15 جريحا
فضلا عن 3 أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض.