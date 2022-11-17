https://sputnikarabic.ae/20221117/نانسي-بيلوسي-تتخلى-عن-قيادة-الديمقراطيين-داخل-مجلس-النواب-الأمريكي-بعد-خسارة-الأغلبية-1070285044.html
نانسي بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين داخل مجلس النواب الأمريكي بعد خسارة الأغلبية
نانسي بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين داخل مجلس النواب الأمريكي بعد خسارة الأغلبية
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها لن تسعى لإعادة انتخابها لمنصب قائدة الحزب في الكونغرس المقبل، بعد أن فقد الديمقراطيون على ما... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T17:59+0000
2022-11-17T17:59+0000
2022-11-17T18:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
نانسي بيلوسي
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيلوسي في تصريحات من داخل المجلس: "لا يوجد شرف رسمي أكبر بالنسبة لي من الوقوف داخل هذه القاعة والتحدث نيابة عن سكان سان فرانسيسكو، وسأستمر في القيام بذلك بصفتي عضوا في مجلس النواب، وبثقة كبيرة في تجمعنا الانتخابي، لن أسعى لإعادة انتخاب القيادة الديمقراطية في الكونغرس المقبل".وقالت بيلوسي إن الوقت حان لجيل جديد لقيادة التجمع الديمقراطي. في عام 2018، أبرمت بيلوسي صفقة غير رسمية لتمديد مدة مكوثها كرئيسة للمجلس أربع سنوات أخرى فقط. ظلت بيلوسي زعيمة للديمقراطيين داخل مجلس النواب طيلة عقدين.من المقرر أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع ترجيحات بأن يصبح زعيم الأقلية الحالي كيفين مكارثي رئيسا تحت سيطرة الجمهوريين في المجلس.في حين أن انتخابات الكونغرس لا تزال عالقة في انتظار نتائج جولة الإعادة في الشهر المقبل لحسم بعض الولايات، كشفت المؤشرات الأولية عن حصول الجمهوريين على 218 مقعدا مقابل 211 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا. احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
https://sputnikarabic.ae/20221117/مجلس-النواب-الأمريكي-يعتزم-التحقيق-مع-بايدن-لتورطه-في-صفقات-تجارية-والاتجار-بالبشر-1070284744.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, نانسي بيلوسي
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي تتخلى عن قيادة الديمقراطيين داخل مجلس النواب الأمريكي بعد خسارة الأغلبية
17:59 GMT 17.11.2022 (تم التحديث: 18:00 GMT 17.11.2022) تابعنا عبر
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها لن تسعى لإعادة انتخابها لمنصب قائدة الحزب في الكونغرس المقبل، بعد أن فقد الديمقراطيون على ما يبدو السيطرة على مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت بيلوسي في تصريحات من داخل المجلس: "لا يوجد شرف رسمي أكبر بالنسبة لي من الوقوف داخل هذه القاعة والتحدث نيابة عن سكان سان فرانسيسكو، وسأستمر في القيام بذلك بصفتي عضوا في مجلس النواب، وبثقة كبيرة في تجمعنا الانتخابي، لن أسعى لإعادة انتخاب القيادة الديمقراطية في الكونغرس المقبل".
وقالت بيلوسي إن الوقت حان لجيل جديد لقيادة التجمع الديمقراطي
. في عام 2018، أبرمت بيلوسي صفقة غير رسمية لتمديد مدة مكوثها كرئيسة للمجلس أربع سنوات أخرى فقط. ظلت بيلوسي زعيمة للديمقراطيين داخل مجلس النواب طيلة عقدين.
من المقرر أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، مع ترجيحات بأن يصبح زعيم الأقلية الحالي كيفين مكارثي رئيسا تحت سيطرة الجمهوريين في المجلس.
في حين أن انتخابات الكونغرس لا تزال عالقة في انتظار نتائج جولة الإعادة في الشهر المقبل لحسم بعض الولايات، كشفت المؤشرات الأولية عن حصول الجمهوريين على 218 مقعدا مقابل 211 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس
الذي يتألف من 435 مقعدا. احتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.