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https://sputnikarabic.ae/20221117/هجوم-صاروخي-يستهدف-قوات-التحالف-في-قاعدة-أمريكية-شمال-شرقي-سوريا-1070288853.html
هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف في قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا
هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف في قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا
أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الخميس، تعرض قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، إلى هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"... 17.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-17T21:21+0000
2022-11-17T21:21+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأوضحت القيادة، في بيان على تويتر أن "الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، معتبرة أن هذه الهجمات "تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار في سوريا والمنطقة".وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة ذاتها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، أقصى شرق البلاد، وعلى مقربة من الحدود العراقية، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران القيام بتنفيذ هذه الهجمات.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف في قاعدة أمريكية شمال شرقي سوريا

21:21 GMT 17.11.2022
© Sputnik . Farouk Mudhiحريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا
حريق في حقل العمر النفطي في شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
© Sputnik . Farouk Mudhi
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أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الخميس، تعرض قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، إلى هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضحت القيادة، في بيان على تويتر أن "الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، معتبرة أن هذه الهجمات "تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار في سوريا والمنطقة".
وقال التحالف إن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، وأعلن فتح تحقيق في الحادث.
وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة ذاتها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، أقصى شرق البلاد، وعلى مقربة من الحدود العراقية، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران القيام بتنفيذ هذه الهجمات.
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