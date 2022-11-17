https://sputnikarabic.ae/20221117/-الخارجية-الروسية-تمديد-صفقة-الغذاء-تلقائيا-لمدة-120-يوما-إذا-لم-يكن-هناك-أي-اعتراضات-1070272803.html

الخارجية الروسية: تمديد صفقة الغذاء تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم تكن هناك اعتراضات

الخارجية الروسية: تمديد صفقة الغذاء تلقائيا لمدة 120 يوما إذا لم تكن هناك اعتراضات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تجديد "صفقة الغذاء" تلقائيا لمدة 120 يوما ما لم تكن هناك أي اعتراضات، مشيرة إلى أنه سيتم اعتراض أي محاولة لاستخدام... 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T11:21+0000

2022-11-17T11:21+0000

2022-11-17T11:48+0000

روسيا

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وأوضح بيان الخارجية الروسية أن صفقة الغذاء التي تم الاتفاق عليها في 22 تموز/يوليو، بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تنتهي في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.وجاء في البيان: "تنص الوثيقة على تمديدها التلقائي لمدة 120 يومًا أخرى في حالة عدم وجود اعتراضات من أي من الأطراف. لم يتم تلقي أي اعتراضات من هذا القبيل. الجانب الروسي يسمح بالتمديد الفني "لمبادرة البحر الأسود" بدون تغيير في المواعيد والشروط".وأكدت الوزارة في بيانها على الطبيعة "الشاملة" لحزمة الاتفاقيات الخاصة بالأغذية الأوكرانية، والتنفيذ الفعال لمذكرة تطبيع الصادرات الزراعية الروسية. "أحطنا علما بتكثيف عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، والمعلومات التي قدمتها لنا عن النتائج المؤقتة لعملها لإزالة العوائق أمام توريد الأسمدة والأغذية الروسية. كل هذه القضايا يجب أن يتم حلها في غضون 120 يومًا، والتي تمدد خلالها "الصفقة الشاملة"".وتابع البيان: "كما يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن أي محاولة لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية استفزازية سيتم اعتراضها بحزم".واعتبر الوزارة في بيانها أن أي محاولات لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية استفزازية سيتم قمعها بحزم، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون واضحا تماما أن أي محاولات لاستخدام الممر الإنساني في البحر الأسود لأغراض عسكرية استفزازية سيتم قمعها بحزم.

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