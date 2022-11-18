https://sputnikarabic.ae/20221118/أذربيجان-تقرر-فتح-سفارة-لدى-إسرائيل-ولابيد-قرار-يعكس-عمق-العلاقات-بين-البلدين-1070302104.html
أذربيجان تقرر فتح سفارة لدى إسرائيل.. ولابيد: قرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين
أذربيجان تقرر فتح سفارة لدى إسرائيل.. ولابيد: قرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين
قررت أذربيجان، اليوم الجمعة، افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل، وهي أول سفارة لدى الأخيرة لدولة أغلبية سكانها وحكومتها من المسلمين الشيعة، وقوبلت خطوة باكو بترحاب... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T13:16+0000
2022-11-18T13:16+0000
2022-11-18T13:16+0000
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وصوت البرلمان الأذربيجاني اليوم لصالح افتتاح سفارة لباكو لدى تل أبيب، على ما أفادت به وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة "يسرائيل هيوم".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد معلقا على قرار باكو: "أرحب بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل".وأضاف في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".واعتبر لابيد أن فتح السفارة "يعكس عمق العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي".وتابع: "أود أن أشكر الرئيس إلهام علييف وأهنئ الشعب الأذربيجاني الذي سيُمثل الآن لأول مرة في دولة إسرائيل".وتمثل أذربيجان أهمية كبيرة لإسرائيل بما في ذلك انطلاقا من حقيقة أنها دولة مجاورة لإيران.وسبق أن اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات استهدفت البرنامج النووي الإيراني انطلاقا من أذربيجان. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 نفت وزارة الخارجية في أذربيجان، أي وجود إسرائيلي قرب حدود البلاد مع إيران، وذلك ردا على مناورات عسكرية نفذتها طهران وقتها شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وسط اتهامات لباكو بالاستعانة بعناصر أمنية إسرائيلية.وفي أكثر من مناسبة اتهمت إيران أذربيجان، بتقديم تسهيلات لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، فيما يتعلق باغتيال علماء نوويين إيرانيين، وهو ما نفته باكو.
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أذربيجان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
أذربيجان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
أذربيجان تقرر فتح سفارة لدى إسرائيل.. ولابيد: قرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين
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قررت أذربيجان، اليوم الجمعة، افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل، وهي أول سفارة لدى الأخيرة لدولة أغلبية سكانها وحكومتها من المسلمين الشيعة، وقوبلت خطوة باكو بترحاب كبير في تل أبيب التي اعتبرت أن القرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وصوت البرلمان الأذربيجاني اليوم لصالح افتتاح سفارة لباكو لدى تل أبيب، على ما أفادت به وسائل إعلام عبرية بينها صحيفة
"يسرائيل هيوم".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد معلقا على قرار باكو: "أرحب بقرار البرلمان الأذربيجاني بفتح سفارة في إسرائيل".
وأضاف في تغريدة بحسابه على "تويتر": "أذربيجان شريك مهم لإسرائيل وموطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي".
واعتبر لابيد أن فتح السفارة
"يعكس عمق العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة هي ثمرة جهود الحكومة الإسرائيلية لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي".
وتابع: "أود أن أشكر الرئيس إلهام علييف وأهنئ الشعب الأذربيجاني الذي سيُمثل الآن لأول مرة في دولة إسرائيل".
وتمثل أذربيجان أهمية كبيرة لإسرائيل بما في ذلك انطلاقا من حقيقة أنها دولة مجاورة لإيران.
وسبق أن اتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات استهدفت البرنامج النووي الإيراني انطلاقا من أذربيجان. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 نفت وزارة الخارجية في أذربيجان، أي وجود إسرائيلي
قرب حدود البلاد مع إيران، وذلك ردا على مناورات عسكرية نفذتها طهران وقتها شمال غربي البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وسط اتهامات لباكو بالاستعانة بعناصر أمنية إسرائيلية.
وفي أكثر من مناسبة اتهمت إيران أذربيجان
، بتقديم تسهيلات لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد)، فيما يتعلق باغتيال علماء نوويين إيرانيين، وهو ما نفته باكو.