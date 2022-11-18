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https://sputnikarabic.ae/20221118/الصين-تدرس-إمكانية-عقد-منتدى-الحزام-والطريق--للتعاون-الدولي-في-عام-2023-1070293605.html
الصين تدرس إمكانية عقد منتدى "الحزام والطريق " للتعاون الدولي في عام 2023
الصين تدرس إمكانية عقد منتدى "الحزام والطريق " للتعاون الدولي في عام 2023
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين تدرس إمكانية عقد منتدى دولي ثالث رفيع المستوى، في العام المقبل، بخصوص التعاون الدولي في إطار مبادرة... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T08:33+0000
2022-11-18T08:33+0000
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بكين - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمة الزعيم الصيني، على هامش قمة "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقام التليفزيون المركزي الصيني ببثها.وقال شي جين بينغ إن "الصين ستدرس إمكانية عقد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، في العام المقبل، وذلك لإعطاء زخم جديد لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والعالم بأسره".كما أكد على الحاجة إلى ضرورة تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، وبناء سلاسل إنتاج وتسويق إقليمية أكثر ترابطًا، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل مطرد.يذكر أن مشروع "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد" هو عبارة عن مبادرة دولية سبق وتقدمت الصين بها بهدف تطوير ممرات نقل تجارية عاملة حالياً وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، وهي مصممة لتعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وهذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين.وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20220626/تقرير-واشنطن-تسعى-لجمع-200-مليار-دولار-لمنافسة-الحزام-والطريق-الصيني-1064243260.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تدرس إمكانية عقد منتدى "الحزام والطريق " للتعاون الدولي في عام 2023

08:33 GMT 18.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawanالرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Willy Kurniawan
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين تدرس إمكانية عقد منتدى دولي ثالث رفيع المستوى، في العام المقبل، بخصوص التعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
بكين - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمة الزعيم الصيني، على هامش قمة "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقام التليفزيون المركزي الصيني ببثها.
وقال شي جين بينغ إن "الصين ستدرس إمكانية عقد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، في العام المقبل، وذلك لإعطاء زخم جديد لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والعالم بأسره".

كما أكد على الحاجة إلى ضرورة تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، وبناء سلاسل إنتاج وتسويق إقليمية أكثر ترابطًا، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل مطرد.
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يذكر أن مشروع "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد" هو عبارة عن مبادرة دولية سبق وتقدمت الصين بها بهدف تطوير ممرات نقل تجارية عاملة حالياً وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، وهي مصممة لتعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وهذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين.

وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.
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