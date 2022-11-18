الصين تدرس إمكانية عقد منتدى "الحزام والطريق " للتعاون الدولي في عام 2023
© AP Photo / Willy Kurniawanالرئيس الصيني شي جين بينغ يمشي أثناء حضوره جلسة في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Willy Kurniawan
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، أن الصين تدرس إمكانية عقد منتدى دولي ثالث رفيع المستوى، في العام المقبل، بخصوص التعاون الدولي في إطار مبادرة "الحزام والطريق".
بكين - سبوتنيك. جاء ذلك خلال كلمة الزعيم الصيني، على هامش قمة "أبيك" في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقام التليفزيون المركزي الصيني ببثها.
وقال شي جين بينغ إن "الصين ستدرس إمكانية عقد منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، في العام المقبل، وذلك لإعطاء زخم جديد لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والعالم بأسره".
كما أكد على الحاجة إلى ضرورة تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، وبناء سلاسل إنتاج وتسويق إقليمية أكثر ترابطًا، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل مطرد.
كما أكد على الحاجة إلى ضرورة تعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، وبناء سلاسل إنتاج وتسويق إقليمية أكثر ترابطًا، وتعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بشكل مطرد.
26 يونيو, 16:08 GMT
يذكر أن مشروع "الحزام والطريق" أو "حزام واحد - طريق واحد" هو عبارة عن مبادرة دولية سبق وتقدمت الصين بها بهدف تطوير ممرات نقل تجارية عاملة حالياً وإنشاء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، وهي مصممة لتعزيز تنمية العلاقات التجارية فيما بينها، وهذا بدوره يقود لتنمية العلاقات التجارية بينها وبين الصين.
وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.
وكانت فكرة تشكيل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" قد طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، وتم الإعلان عنها لأول مرة خلال كلمته التي ألقاها في أستانا، في إطار زيارة الدولة التي قام بها إلى كازاخستان في أيلول/سبتمبر عام 2013. وتم عقد المنتدى الأول في عام 2017 ، والمنتدى الثاني - في عام 2019.