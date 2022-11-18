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https://sputnikarabic.ae/20221118/الكرملين-يعلق-على-قرار-الاتهام-الصادر-بقضية-طائرة-إم-إتش-17-1070299631.html
الكرملين يعلق على قرار الاتهام الصادر بقضية طائرة "إم إتش 17"
الكرملين يعلق على قرار الاتهام الصادر بقضية طائرة "إم إتش 17"
أعرب المتحدث باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسفه لعدم السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة الطائرة "إم اتش 17، مؤكدا على أن ذلك كان سيعزز من موضوعية... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T12:05+0000
2022-11-18T12:14+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "الرسالة الأهم هي أن روسيا لا تزال تأسف أنها لم تستطع أن تصبح جزءًا من هذا التحقيق الذي تم إجراؤه ولم يتم قبولها فيه".وتابع بيسكوف بالقول: "نحن مقتنعون بأن مشاركة الجانب الروسي بعمليات التحقيق التي ستساهم بتطوير التحقيق".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لنتائج الاجتماع "فيما يتعلق بتقييم قرار المحكمة نفسه، هناك حاجة إلى تحليل عميق".يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو/تموز 2014. ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 راكباً يحملون الجنسية الهولندية.
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روسيا

الكرملين يعلق على قرار الاتهام الصادر بقضية طائرة "إم إتش 17"

12:05 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 12:14 GMT 18.11.2022)
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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أعرب المتحدث باسم الرئاسية الروسية، دميتري بيسكوف، عن أسفه لعدم السماح لروسيا بالتحقيق في حادثة الطائرة "إم اتش 17، مؤكدا على أن ذلك كان سيعزز من موضوعية التحقيق.
وقال بيسكوف: "الرسالة الأهم هي أن روسيا لا تزال تأسف أنها لم تستطع أن تصبح جزءًا من هذا التحقيق الذي تم إجراؤه ولم يتم قبولها فيه".
وتابع بيسكوف بالقول: "نحن مقتنعون بأن مشاركة الجانب الروسي بعمليات التحقيق التي ستساهم بتطوير التحقيق".
وقال بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لنتائج الاجتماع "فيما يتعلق بتقييم قرار المحكمة نفسه، هناك حاجة إلى تحليل عميق".
يذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 يوليو/تموز 2014. ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 راكباً يحملون الجنسية الهولندية.
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