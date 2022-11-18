https://sputnikarabic.ae/20221118/الهلال-الأحمر-إصابة-35-فلسطينيا-في-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1070301488.html
الهلال الأحمر: إصابة 35 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
الهلال الأحمر: إصابة 35 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرق المدينة. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T13:02+0000
2022-11-18T13:02+0000
2022-11-18T13:02+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "إن خمسة وثلاثين فلسطينيا أصيبوا اليوم الجمعة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن".يذكر أن حصيلة ضحايا عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية ارتفعت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى 3 قتلى و3 مصابين.صرحت الحكومة الإسرائيلية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "قُتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب ثلاثة آخرون اليوم بهجوم إرهابي بشع نفذه إرهابي فلسطيني"، على حد وصف البيان.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل الفلسطيني منفذ عملية الطعن برصاص الجيش الإسرائيلي.وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت [بلدة سلفيت المقام على أراضيها وأراضي بلدات مجاورة، مستوطنة أرئيل]، وفقاً لما وردنا من هيئة الشؤون المدنية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الهلال الأحمر: إصابة 35 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
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أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس وقرية بيت دجن شرق المدينة.
رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "إن خمسة وثلاثين فلسطينيا أصيبوا اليوم الجمعة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا وقرية بيت دجن".
يذكر أن حصيلة ضحايا عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني
قرب مستوطنة أرئيل الإسرائيلية شمالي الضفة الغربية ارتفعت، يوم الثلاثاء الماضي، إلى 3 قتلى و3 مصابين.
صرحت الحكومة الإسرائيلية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "قُتل ثلاثة إسرائيليين وأصيب ثلاثة آخرون اليوم بهجوم إرهابي بشع نفذه إرهابي فلسطيني"، على حد وصف البيان.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل الفلسطيني منفذ عملية الطعن برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب: "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال سلفيت [بلدة سلفيت المقام على أراضيها وأراضي بلدات مجاورة، مستوطنة أرئيل]، وفقاً لما وردنا من هيئة الشؤون المدنية".