https://sputnikarabic.ae/20221118/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مشتبها-به--1070290254.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به
قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا مشتبها به. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T02:36+0000
2022-11-18T02:36+0000
2022-11-18T02:38+0000
كوريا الشمالية
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طوكيو - سبوتنيك. وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به
02:36 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 02:38 GMT 18.11.2022) تابعنا عبر
قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا مشتبها به.
طوكيو - سبوتنيك
. وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.