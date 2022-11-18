عربي
https://sputnikarabic.ae/20221118/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-باليستيا-مشتبها-به--1070290254.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به
قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا مشتبها به. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T02:36+0000
2022-11-18T02:38+0000
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102597/19/1025971914_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_05f8476049325709df1005786b03415e.jpg
طوكيو - سبوتنيك. وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102597/19/1025971914_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_475ab6ceb8fcecfe8a39b182dcb794d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا مشتبها به

02:36 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 02:38 GMT 18.11.2022)
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Serviceإطلاق صاروخ "خواسون - 14" في كوريا الشمالية
إطلاق صاروخ خواسون - 14 في كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
تابعنا عبرTelegram
قال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت يوم الجمعة صاروخا باليستيا مشتبها به.
طوكيو - سبوتنيك. وفقا لوزارة الدفاع اليابانية، كان بإمكان كوريا الشمالية إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.
وقال خفر السواحل في بيان إن "الطائرات والسفن البحرية تحث على مراقبة المعلومات، والامتناع عن الاقتراب من الشظايا في حالة سقوطها، وإبلاغ خفر السواحل".
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن مصدر عسكري مع هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة بيونغ يانغ يعتقد أنها صاروخ باليستي عابر للقارات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
На месте попадания российской ракеты в Киеве - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:48 GMTПилот возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 نوفمبر, 18:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала