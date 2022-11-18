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https://sputnikarabic.ae/20221118/محمد-بن-راشد-يعتبر-استضافة-قطر-لكأس-العالم-فخرا-خليجيا-ومحطة-تاريخية-للعرب-1070309860.html
محمد بن راشد يعتبر استضافة قطر لكأس العالم فخرا خليجيا ومحطة تاريخية للعرب
محمد بن راشد يعتبر استضافة قطر لكأس العالم فخرا خليجيا ومحطة تاريخية للعرب
قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، إن استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T16:31+0000
2022-11-18T16:31+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
بطولة كأس العالم 2022
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وكتب الشيخ محمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجر العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله".ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر كأول دولة عربية فعاليات بطولة كاس العالم لكرة القدم في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.
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قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار قطر اليوم, بطولة كأس العالم 2022

محمد بن راشد يعتبر استضافة قطر لكأس العالم فخرا خليجيا ومحطة تاريخية للعرب

16:31 GMT 18.11.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / -
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قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، إن استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري وفخر خليجي ومحطة تاريخية لكل العرب.
وكتب الشيخ محمد في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجر العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة بإذن الله".
ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر كأول دولة عربية فعاليات بطولة كاس العالم لكرة القدم في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.
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