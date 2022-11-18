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مصر تعلن تمديد مؤتمر المناخ إلى الغد للتوافق حول نقاط خلافية
مصر تعلن تمديد مؤتمر المناخ إلى الغد للتوافق حول نقاط خلافية
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية. 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T11:52+0000
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وقال الوزير شكري، الذي يرأس القمة، في مؤتمر صحفي اليوم (لجمعة) إن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة، لكن هناك هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية المصرية.وظهرت خلافات قبل ساعات من ختام المؤتمر، حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.وكان هناك دعوات متزايدة للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي بنتائج، غير أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.وحثت المسودة التي جاءت في عشرين صفحة، بين أشياء أخرى، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري، ولم تشر إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة.وحث رئيس المؤتمر المصري المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022

مصر تعلن تمديد مؤتمر المناخ إلى الغد للتوافق حول نقاط خلافية

11:52 GMT 18.11.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 18.11.2022)
© Photo / وزارة الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر كوب 27 أثناء فعاليات مؤتمر الطاقة
سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمر كوب 27 أثناء فعاليات مؤتمر الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2022
© Photo / وزارة الخارجية المصرية
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أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمديد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) المنعقد في منتجع شرم الشيخ إلى السبت لمحاولة الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية.
وقال الوزير شكري، الذي يرأس القمة، في مؤتمر صحفي اليوم (لجمعة) إن نتائج قمة المناخ ستكون بناءة، لكن هناك هناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية المصرية.

وتابع "نتجاوب مع مقترحات مختلف الأطراف، ونلتزم بتحقيق خطة عمل المناخ، لكننا نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة".

وظهرت خلافات قبل ساعات من ختام المؤتمر، حول العديد من القضايا، أبرزها غياب التعهدات بتعويض البلدان المتضررة من آثار التغير المناخي، وهي القضية التي أثارت سخط الدول الغنية، المسؤولة عن إنتاج القدر الأكبر من الانبعاثات الغازية، على الدول النامية.
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وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن تبادل الاتهامات لن يؤدي إلا إلى الهدم وليس البناء.
ولم تحظ مقترحات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لإنهاء المأزق، بعد، بالدعم المطلوب.
وتتعثر المفاوضات حول مسائل أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
وكان هناك دعوات متزايدة للوقف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري حتى تأتي مكافحة التغير المناخي بنتائج، غير أن نسخة جديدة من مسودة الإعلان الختامي لمؤتمر المناخ قللت من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق موضوعي بشأن الوقف التدريجي.
وحثت المسودة التي جاءت في عشرين صفحة، بين أشياء أخرى، على بذل جهود للوقف التدريجي لاستخدام الفحم وترشيد دعم الوقود الأحفوري، ولم تشر إلى النفط والغاز وهو إغفال خيب آمال المدافعين عن البيئة.
وحث رئيس المؤتمر المصري المفاوضين على تجاوز خلافاتهم، في حين انتقدت الدول الفقيرة المسودة ووصفتها بأنها غير طموحة لأنها لم تلب حاجتها للمال من أجل التعامل مع الأضرار التي خلفتها بالفعل ظواهر ناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والجفاف والفيضانات.
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