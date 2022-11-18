https://sputnikarabic.ae/20221118/موسكو-تفاصيل-الاجتماع-الاستخباراتي-الأخير-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-سيبقى-سريا--1070294662.html
موسكو: تفاصيل الاجتماع الاستخباراتي الأخير بين روسيا والولايات المتحدة سيبقى سريا
موسكو: تفاصيل الاجتماع الاستخباراتي الأخير بين روسيا والولايات المتحدة سيبقى سريا
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في أنقرة بين مديري المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، ومدير وكالة المخابرات... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T09:22+0000
2022-11-18T09:22+0000
2022-11-18T09:22+0000
روسيا
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وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كان تبادل الأسرى قد نوقش في الاجتماع: "هذا الاجتماع مغلق تماما والمواضيع التي طرحت غير قابلة للنشر". وأشار ريابكوف إلى أنه لم يستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة على مستوى أعلى بعد الاجتماع في القاهرة بشأن معاهدة ستارت.وأضاف ريابكوف قائلا للصحفيين "إذا أظهر الأمريكيون اهتمامًا واستعدادًا لذلك، فلن نرفض".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
موسكو: تفاصيل الاجتماع الاستخباراتي الأخير بين روسيا والولايات المتحدة سيبقى سريا
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن تفاصيل الاجتماع الذي عقد في أنقرة بين مديري المخابرات الخارجية الروسية، سيرجي ناريشكين، ومدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز غير قابل للنشر.
وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كان تبادل الأسرى قد نوقش في الاجتماع: "هذا الاجتماع مغلق تماما والمواضيع التي طرحت غير قابلة للنشر".
وأشار ريابكوف إلى أنه لم يستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة على مستوى أعلى بعد الاجتماع في القاهرة بشأن معاهدة ستارت.
وأضاف ريابكوف قائلا للصحفيين "إذا أظهر الأمريكيون اهتمامًا واستعدادًا لذلك، فلن نرفض".