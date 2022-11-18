https://sputnikarabic.ae/20221118/ولي-العهد-السعودي-يصل-إلى--تايلاند-في-زيارة-رسمية-فيديو-1070291624.html
ولي العهد السعودي يصل إلى تايلاند في زيارة رسمية... فيديو
ولي العهد السعودي يصل إلى تايلاند في زيارة رسمية... فيديو
وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، وذلك في ثالث محطات جولته الآسيوية، بعد مشاركته في... 18.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-18T06:40+0000
2022-11-18T06:40+0000
2022-11-18T06:40+0000
السعودية
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا كان في استقباله بمطار قاعدة القوات الجوية في بانكوك.وأجريت للأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلاندي، وتم استعراض حرس الشرف.وصرح سفير المملكة لدى تايلاند عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني، بأن ن زيارة ولي العهد ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.وكان ولي العهد السعودي قد اختتم زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية وفي وقت سابق الخميس، وأفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سوك يول عبّر لمحمد بن سلمان، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار تايلاند
السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار تايلاند
ولي العهد السعودي يصل إلى تايلاند في زيارة رسمية... فيديو
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وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، وذلك في ثالث محطات جولته الآسيوية، بعد مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في إندونيسيا.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا كان في استقباله بمطار قاعدة القوات الجوية في بانكوك.
وأجريت للأمير محمد بن سلمان، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلاندي، وتم استعراض حرس الشرف.
وصرح سفير المملكة لدى تايلاند
عبد الرحمن بن عبد العزيز السحيباني، بأن ن زيارة ولي العهد ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي
قد اختتم زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية وفي وقت سابق الخميس، وأفاد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية أن الرئيس يون سوك يول عبّر لمحمد بن سلمان، عن أمله في أن يقوم البلدان بتوسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات الدفاعية، ووصف المملكة بأنها شريك رئيسي لبلاده في الاقتصاد وأمن الطاقة.