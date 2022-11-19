https://sputnikarabic.ae/20221119/اكتشف-نوع-جديد-لـأقوى-حيوان-على-وجه-الأرض-يعيش-في-كثبان-رملية-صور-وفيديو-1070335054.html

اكتشف نوع جديد لـ"أقوى حيوان" على وجه الأرض يعيش في كثبان رملية... صور وفيديو

اكتشف نوع جديد لـ"أقوى حيوان" على وجه الأرض يعيش في كثبان رملية... صور وفيديو

اكتشف باحثون في دراستين منفصلتين نوعا جديدا لم يسجل سابقا، لما وصفه العلماء بـ"أقوى حيوان على وجه الأرض"، وهو صنف جديد من "بطيئات المشية" (بطيء الخطو) في مثال... 19.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-19T17:30+0000

2022-11-19T17:30+0000

2022-11-19T17:30+0000

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وبحسب الدراسات فإن النوع الجديد غير معروف سابقا ويتكيف مع الكثبان الرملية، التي تنحدر من حديقة روكوا الوطنية شمال أوستروبوثنيا في فنلندا، حيث وجد الباحثون أنها تعيش على الأشنيات والطحلب في غابة كثبان الرملية.وقام فريق من العلماء بزيارة روكوا لجمع الطحالب والأشنة وبقايا الأوراق والجذور العشبية من الرمال، بقيادة عالم الأحياء بجامعة جيفاسكيلا، ماتيو فيكي، حيث عثر الفريق على صنف جديد من بطيئات المشية، مع تكيفات جديدة مثل الساقين والمخالب للعيش تحت الأرض، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة "sciencealert" العلمية.أطلق الباحثون على النوع الجديد اسم "Macrobiotus naginae"، في إشارة إلى " Nagini"، وهو شخصية ثعبان من كتب "Harry Potter".ونوه الباحثون أن هذه المخلوقات ربما تكون قد طورت أطرافًا أصغر للحصول على شكل أكثر انسيابية للزحف عبر التربة أو الرمال.لماذا أطلق العلماء عليه لقب "أقوى حيوان في الأرض"؟وعلى الرغم من أن جميع بطيئات المشية تحتاج إلى الماء، إلا أنها تمتلك أيضًا قوة خارقة للبقاء على قيد الحياة في فترات الجفاف الطويلة، والتي يمكن أن تكون مفيدة في البيئات الأكثر جفافاً.يمكن أن تحمي خاصية بطيئات المشية هذه من مجموعة من المخاطر الأخرى أيضًا، بما في ذلك درجة الحرارة الشديدة والضغط العالي والحرمان من الأكسجين والأشعة السينية وإطلاق النار من بندقية والتعرض لفراغ الفضاء.قد تساعد هذه القدرة بطيئات المشية على تحمل فترات الجفاف في موائلها، أو يمكن أن تساعدها في استعمار أماكن جديدة من خلال حمايتها من خلال مناطق غير مضيافة إذا جرفتها الرياح بعيدًا.وعثر الباحثون على 10 بطيئات المشية في براز القواقع البرية (Arianta arbustorum) الحديقة في فنلندا، خمسة منها كانت على قيد الحياة، كما قاموا بإطعام 694 بطيئا للقواقع (الحلزون) في المختبر، واستعادوا لاحقًا 218 بطيئا حيا من براز القواقع.ووجدت الدراسة أن القواقع حملت في جوفها بطيئات المشية على مدى عدة أيام، وعلى الرغم من أن القواقع غير معروفة بسرعتها، إلا أنها تستطيع السير والتنقل أسرع من بطيئات المشية نظرًا لحجمها.

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