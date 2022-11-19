https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-أربعة-أشخاص-في-حادث-اصطدام-سيارة-بقطار-شمال-أرمينيا-1070319367.html
مقتل أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار شمال أرمينيا
مقتل أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار شمال أرمينيا
قالت وزارة الطوارئ الأرمينية، أمس الجمعة، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام سيارة بقطار في إقليم لوري بشمال أرمينيا. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T02:50+0000
2022-11-19T02:50+0000
2022-11-19T02:50+0000
أرمينيا
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وذكرت وزارة الطوارئ الأرمينية أن سيارة نيسان خرجت عن الطريق وسقطت من جسر على مسار السكك الحديدية، واصطدمت بقطار شحن.ووفقا للبيانات الأولية، قتل رجل وثلاث نساء، كانوا على متن السيارة.وتم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا
مقتل أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار شمال أرمينيا
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قالت وزارة الطوارئ الأرمينية، أمس الجمعة، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام سيارة بقطار في إقليم لوري بشمال أرمينيا.
وذكرت وزارة الطوارئ الأرمينية أن سيارة نيسان خرجت عن الطريق وسقطت من جسر على مسار السكك الحديدية،
واصطدمت بقطار شحن.
ووفقا للبيانات الأولية، قتل رجل وثلاث نساء، كانوا على متن السيارة.
وتم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.