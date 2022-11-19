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https://sputnikarabic.ae/20221119/مقتل-أربعة-أشخاص-في-حادث-اصطدام-سيارة-بقطار-شمال-أرمينيا-1070319367.html
مقتل أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار شمال أرمينيا
مقتل أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار شمال أرمينيا
قالت وزارة الطوارئ الأرمينية، أمس الجمعة، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام سيارة بقطار في إقليم لوري بشمال أرمينيا. 19.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-19T02:50+0000
2022-11-19T02:50+0000
أرمينيا
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وذكرت وزارة الطوارئ الأرمينية أن سيارة نيسان خرجت عن الطريق وسقطت من جسر على مسار السكك الحديدية، واصطدمت بقطار شحن.ووفقا للبيانات الأولية، قتل رجل وثلاث نساء، كانوا على متن السيارة.وتم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
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أرمينيا
أرمينيا

مقتل أربعة أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار شمال أرمينيا

02:50 GMT 19.11.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffriniيلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022
يلتقط أحد الجمهور صورا أثناء مرور قطار يبلغ طوله 1910 مترا مع 100 سيارة بالقرب من بيرجون، في 29 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
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قالت وزارة الطوارئ الأرمينية، أمس الجمعة، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم نتيجة اصطدام سيارة بقطار في إقليم لوري بشمال أرمينيا.
وذكرت وزارة الطوارئ الأرمينية أن سيارة نيسان خرجت عن الطريق وسقطت من جسر على مسار السكك الحديدية، واصطدمت بقطار شحن.
ووفقا للبيانات الأولية، قتل رجل وثلاث نساء، كانوا على متن السيارة.
وتم إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.
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