https://sputnikarabic.ae/20221120/الرئاسة-الفلسطينية-تؤكد-أن-نتنياهو-يتهرب-من-أي-عملية-سياسية-تقود-لإنهاء-الاحتلال-1070356963.html

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن نتنياهو يتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال

الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن نتنياهو يتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال

رفضت الرئاسة الفلسطينية، إدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بأن الجانب الفلسطيني غير راغب في إحلال السلام، وشددت على أن تلك التصريحات... 20.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-20T13:07+0000

2022-11-20T13:07+0000

2022-11-20T13:07+0000

العالم العربي

مفاوضات

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

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رام الله - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، اليوم الأحد، إن "تصريحات نتنياهو أمام أعضاء مؤتمر (التحالف الجمهوري اليهودي) في الولايات المتحدة، التي قال فيها إن "الفلسطينيين غير معنيين بإحلال السلام، ولا يرغبون في دولة تعيش إلى جانب إسرائيل"، محاولة مكشوفة لخداع الرأي العام العالمي وتضليله، وتكشف نواياه الحقيقية بالتهرب من أي عملية سياسية تقود لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية".وتابع أبو ردينة: "هذه الحكومة اليمينية ستكون مسؤولة عن تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار، لذلك يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذي سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التي تضم عتاة المتطرفين أمثال بين غفير، و[بتسلئيل] سموتريتش".وحذر أبو ردينة من استمرار اقتحام المسجد الأقصى وخطورة أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف.يذكر أن محادثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ عام 2014، وتعقدت مساعي استئنافها بسبب الرفض الفلسطيني لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بصفقة القرن، والتي تتضمن سيطرة إسرائيل على نحو 30 في المئة من الأراضي المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وإبقاء مدينة القدس بكاملها (بما فيها القدس الشرقية المحتلة) تحت سيطرة إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20221118/إعلام-عبري-رئيس-الشاباك-يحذر-نتنياهو-من-خطر-انهيار-السلطة-الفلسطينية-1070304083.html

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العالم العربي, مفاوضات, الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو