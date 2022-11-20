الكويت ترصد 3.1 مليار دولار لصالح مشروعات تنموية
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat برج الحمراء، هو برج ومجمع تجاري تابع شركة الحمراء العقارية، ويبلغ ارتفاع برج الحمراء نحو 414 مترا، الكويت 31 أغسطس 2021
© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat
بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الحكومية على التنمية في الكويت نحو 955.4 مليون دينار كويتي (3.1 مليار دولار) مخصصة لتنفيذ 129 مشروعا تنمويا خلال العام المالي المقبل.
وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن بيانات خطة التنمية عن العام المالي المقبل 2024/2023 كشفت أن قائمة المشاريع تتضمن 114 مشروعا مستمرا من سنوات سابقة، ونحو 15 مشروعا تنمويا جديدا.
وأوضحت الصحيفة أن المشاريع الجديدة تتضمن الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة، ومنصة موحدة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية و5 مواقف سيارات متعددة الأدوار تحت سطح الأرض بالإضافة إلى فندق ومسرح مفتوح في منطقة المباركية.
وجاءت قائمة المشاريع الجديدة كما يلي:
1.تطوير أسواق المباركية (المنطقة التجارية + حديقة البلدية).
2.الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة.
3.مراكز التوظف.
4.الإطار الوطني للمهارات الرقمية.
5.مركز تطوير تقنيات الاستدامة الخاصة بالمنشآت والبنية التحتية (المرحلة الاولى - بناء المنشأة).
6.مشروع منصة الأحمدي الثقافية.
7.تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية المخصصة لمشروع الطاقة المتجددة الشقايا.
8.مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة (3600) ميغاواط بموقع النويصيب المرحلة الأولى.
9.الحزمة رقم (4) للمباني الحكومية الجديدة وأعمال الربط الآلي للأنظمة والأمن السيبراني لمبنى الركاب الجديد T2 بمطار الكويت الدولي.
10.إعادة هيكلة قطاع البريد، لتحويله لشركة حكومية او بالمشاركة مع القطاع الخاص.
11.الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش).
12.تمكين الشباب في ريادة الأعمال.
13.مركز ترفيهي على مساحة 57 ألف متر مربع.
14.منصة موحدة لتبادل البيانات الحكومية.
15.تحويل النفايات الصلبة إلى وقود جاف.