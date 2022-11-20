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بتمويل سعودي... افتتاح مركز صحي في الأردن يخدم 300 ألف لاجئ فلسطيني
بتمويل سعودي... افتتاح مركز صحي في الأردن يخدم 300 ألف لاجئ فلسطيني
افتتح اليوم الأحد، في مخيم الزرقاء للاجئيين الفلسطينيين شرقي العاصمة عمان مركز صحي يخدم نحو 300 ألف لاجئ، بتمويل سعودي. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T15:23+0000
2022-11-20T15:23+0000
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وافتتح المركز، السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، بحضور المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور، بحسب قناة المملكة الأردنية الرسمية.والمركز الصحي الجديد الذي بلغت قيمة تمويله مليوني دولار من الصندوق السعودي للتنمية، يوفر سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.وخلال الافتتاح، قال السفير السعودي إن بلاده "تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن السعودية "تدعم بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال الشراكة مع أونروا وخدماتها".من جانبه، أعرب مفوض أونروا عن شكره للسعودية على دعمها لأونروا، مؤكدا أن "المركز يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم".ورحب لازاريني بالتبرع السعودي الأخير البالغ 27 مليون دولار لدعم خدمات أونروا، في وقت تواجه الوكالة فيه "نقصا حادا في التمويل".
https://sputnikarabic.ae/20221119/اللاجئون-الفلسطينيون-في-المخيمات-شتاء-بطعم-الموت-وحياة-وسط-المياه-والثلوج-1070338464.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, السعودية
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, السعودية

بتمويل سعودي... افتتاح مركز صحي في الأردن يخدم 300 ألف لاجئ فلسطيني

15:23 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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افتتح اليوم الأحد، في مخيم الزرقاء للاجئيين الفلسطينيين شرقي العاصمة عمان مركز صحي يخدم نحو 300 ألف لاجئ، بتمويل سعودي.
وافتتح المركز، السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) فيليب لازاريني، بحضور المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور، بحسب قناة المملكة الأردنية الرسمية.
والمركز الصحي الجديد الذي بلغت قيمة تمويله مليوني دولار من الصندوق السعودي للتنمية، يوفر سهولة الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة ويشمل مساحات خضراء ومنطقة لعب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.
مخيمات اللاجئين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات... شتاء بطعم الموت وحياة وسط المياه والثلوج
أمس, 17:51 GMT
وخلال الافتتاح، قال السفير السعودي إن بلاده "تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن السعودية "تدعم بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال الشراكة مع أونروا وخدماتها".
من جانبه، أعرب مفوض أونروا عن شكره للسعودية على دعمها لأونروا، مؤكدا أن "المركز يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم".
ورحب لازاريني بالتبرع السعودي الأخير البالغ 27 مليون دولار لدعم خدمات أونروا، في وقت تواجه الوكالة فيه "نقصا حادا في التمويل".
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