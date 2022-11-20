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https://sputnikarabic.ae/20221120/تقارير-آبل-تخطط-لاستخدام-رقائق-أمريكية-الصنع-بداية-من-2024-1070354165.html
تقارير: "آبل" تخطط لاستخدام رقائق أمريكية الصنع بداية من 2024‏
تقارير: "آبل" تخطط لاستخدام رقائق أمريكية الصنع بداية من 2024‏
كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لاستخدام رقائق من مصنع في الولايات المتحدة خلال ‏العامين المقبلين، بدلا من الاعتماد على الموردين في آسيا.‏ 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T09:35+0000
2022-11-20T09:36+0000
شركة آبل
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مجتمع
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وأعلن رئيس "آبل"، تيم كوك، خلال اجتماع عقده مع موظفي الهندسة والتجزئة المحليين في ألمانيا، أن الشركة "اتخذت بالفعل قرارا بالشراء من مصنع في ولاية أريزونا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وستقلل الخطوة من اعتماد شركة "آبل" على المصانع في آسيا، وخاصة تايوان، حيث يتم إنتاج 60 بالمائة من المعالجات في العالم.وترجح "بلومبرغ" أن رئيس "آبل" كان يشير خلال اجتماعه مع الموظفين إلى مصنع أريزونا التابع لشركة Taiwan" Semiconductor Manufacturing Co"، الذي هو قيد الإنشاء حاليا، وهو الشريك الحصري للشركة الأمريكية في صناعة الرقائق.ومن المتوقع أن يبدأ خط إنتاج مصنع أريزونا في التشغيل في عام 2024، بإنتاج 20 ألف شريحة شهريا، والقدرة على إنتاج معالجات 5 نانومتر.ووفقا لتقارير سابقة، فإن شركة "آبل" تخطط لاعتماد عملية صنع الرقائق 3 نانومتر الجديدة من مصنع أريزونا، والتي تعد الأحدث والأكثر تقدما حتى الآن للأجهزة المستقبلية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع مؤخرا على قانون الرقائق والعلوم، والذي بموجبه ستوفر الحكومة الأمريكية 52 مليار دولار في التمويل والحوافز للشركات التي تبني رقائق في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220909/بايدن-يشهد-وضع-حجر-أساس-أول-مصنع-أشباه-موصلات-أمريكي-1067537604.html
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شركة آبل, منوعات, مجتمع
شركة آبل, منوعات, مجتمع

تقارير: "آبل" تخطط لاستخدام رقائق أمريكية الصنع بداية من 2024‏

09:35 GMT 20.11.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 20.11.2022)
© AP Photo / Mark Lennihanشركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018
شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
شركة آبل، 31 مايو/ أيار 2018
© AP Photo / Mark Lennihan
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كشفت تقارير أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لاستخدام رقائق من مصنع في الولايات المتحدة خلال ‏العامين المقبلين، بدلا من الاعتماد على الموردين في آسيا.‏
وأعلن رئيس "آبل"، تيم كوك، خلال اجتماع عقده مع موظفي الهندسة والتجزئة المحليين في ألمانيا، أن الشركة "اتخذت بالفعل قرارا بالشراء من مصنع في ولاية أريزونا"، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وستقلل الخطوة من اعتماد شركة "آبل" على المصانع في آسيا، وخاصة تايوان، حيث يتم إنتاج 60 بالمائة من المعالجات في العالم.
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وترجح "بلومبرغ" أن رئيس "آبل" كان يشير خلال اجتماعه مع الموظفين إلى مصنع أريزونا التابع لشركة Taiwan" Semiconductor Manufacturing Co"، الذي هو قيد الإنشاء حاليا، وهو الشريك الحصري للشركة الأمريكية في صناعة الرقائق.
ومن المتوقع أن يبدأ خط إنتاج مصنع أريزونا في التشغيل في عام 2024، بإنتاج 20 ألف شريحة شهريا، والقدرة على إنتاج معالجات 5 نانومتر.
ووفقا لتقارير سابقة، فإن شركة "آبل" تخطط لاعتماد عملية صنع الرقائق 3 نانومتر الجديدة من مصنع أريزونا، والتي تعد الأحدث والأكثر تقدما حتى الآن للأجهزة المستقبلية.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع مؤخرا على قانون الرقائق والعلوم، والذي بموجبه ستوفر الحكومة الأمريكية 52 مليار دولار في التمويل والحوافز للشركات التي تبني رقائق في البلاد.
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