https://sputnikarabic.ae/20221120/شركة-تسلا-تكشف-عن-أول-شاحنة-كهربائية-1070357845.html
شركة "تسلا" تكشف عن أول شاحنة كهربائية
شركة "تسلا" تكشف عن أول شاحنة كهربائية
تستعد شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية لتسليم أول دفعة من الشاحنات الكهربائية في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T14:18+0000
2022-11-20T14:18+0000
2022-11-20T14:18+0000
منوعات
تيسلا
صناعة السيارات
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وأفاد موقع "كاراندبيك" بأن الشركة ستقوم بتسليم أول دفعة من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية إلى شركة "بيبسي" دون الكشف عن العدد المتفق عليه.وأضاف الموقع أنه خلال 8 أسابيع استطاعت الشركة تصنيع 40 شاحنة من طراز "تسلا سيمي" مؤكدا أنه بإمكانها رفع العدد إلى 100 شاحنة قبل نهاية السنة الجارية.وبحلول سنة 2024، تؤكد شركة السيارات الكهربائية أنها ستقوم بتصنيع 50 ألف شاحنة كهربائية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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منوعات, تيسلا, صناعة السيارات
منوعات, تيسلا, صناعة السيارات
شركة "تسلا" تكشف عن أول شاحنة كهربائية
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تستعد شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية لتسليم أول دفعة من الشاحنات الكهربائية في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأفاد موقع
"كاراندبيك" بأن الشركة ستقوم بتسليم أول دفعة من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية إلى شركة "بيبسي" دون الكشف عن العدد المتفق عليه.
وأضاف الموقع أنه خلال 8 أسابيع استطاعت الشركة تصنيع 40 شاحنة من طراز "تسلا سيمي" مؤكدا أنه بإمكانها رفع العدد إلى 100 شاحنة قبل نهاية السنة الجارية.
وبحلول سنة 2024، تؤكد شركة السيارات الكهربائية أنها ستقوم بتصنيع 50 ألف شاحنة كهربائية.