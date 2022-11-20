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فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كازاخستان
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كازاخستان
فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T04:26+0000
2022-11-20T04:26+0000
كازاخستان
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ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية، فقد بدأ التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 1033 في جميع أنحاء البلاد، و17 مركزًا للاقتراع في المكاتب التمثيلية لكازاخستان في البلدان الأجنبيةوأشار إلى أنه سيتم فتح 51 مركز اقتراع آخر في الخارج مع مراعاة اختلاف المناطق الزمنية.اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحا باتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)، كانت مراكز الاقتراع مفتوحة في معظم مناطق كازاخستان. سينتهي التصويت في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20221114/كازاخستان-ننتظر-حضور-بيدرسون-في-محادثات-أستانا-المقبلة-1070148867.html
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كازاخستان

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كازاخستان

04:26 GMT 20.11.2022
© AFP 2022 / VYACHESLAV OSELEDKOفتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كازاخستان، 20 نوفمبر 2022
فتح مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية في كازاخستان، 20 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / VYACHESLAV OSELEDKO
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فتحت مراكز الاقتراع في كازاخستان أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية مبكرة.
ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالي قاسم جومارت توكايف، وهي سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.
وفقا لأحدث البيانات التي قدمتها اللجان الإقليمية، فقد بدأ التصويت في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 1033 في جميع أنحاء البلاد، و17 مركزًا للاقتراع في المكاتب التمثيلية لكازاخستان في البلدان الأجنبية
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وأشار إلى أنه سيتم فتح 51 مركز اقتراع آخر في الخارج مع مراعاة اختلاف المناطق الزمنية.
اعتبارًا من الساعة 7:00 صباحا باتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش)، كانت مراكز الاقتراع مفتوحة في معظم مناطق كازاخستان. سينتهي التصويت في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي اليوم الأحد.
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