https://sputnikarabic.ae/20221120/مصر-مؤتمر-المناخ-يقر-صندوق-الخسائر-والأضرار-لتعويض-الدول-النامية-1070350094.html
مصر.. مؤتمر المناخ يقر صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية
مصر.. مؤتمر المناخ يقر صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية
وافقت قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب27) والتي تعقد في مصر، اليوم الأحد، على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T03:32+0000
2022-11-20T03:32+0000
2022-11-20T03:32+0000
قمة المناخ 2022
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وأشاد المندوبون بعد الموافقة على صندوق "الخسائر والأضرار" بالإجماع بعد أسبوعين من المفاوضات المثيرة للجدل حول مطالب الدول النامية للملوثين الأثرياء بتعويضهم عن الدمار الناجم عن التغير المناخي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة المناخ 2022
مصر.. مؤتمر المناخ يقر صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية
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وافقت قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب27) والتي تعقد في مصر، اليوم الأحد، على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير المناخي.
وأشاد المندوبون بعد الموافقة على صندوق "الخسائر والأضرار"
بالإجماع بعد أسبوعين من المفاوضات المثيرة للجدل حول مطالب الدول النامية للملوثين الأثرياء بتعويضهم عن الدمار الناجم عن التغير المناخي.