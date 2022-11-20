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https://sputnikarabic.ae/20221120/مصر-مؤتمر-المناخ-يقر-صندوق-الخسائر-والأضرار-لتعويض-الدول-النامية-1070350094.html
مصر.. مؤتمر المناخ يقر صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية
مصر.. مؤتمر المناخ يقر صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية
وافقت قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب27) والتي تعقد في مصر، اليوم الأحد، على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير... 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T03:32+0000
2022-11-20T03:32+0000
قمة المناخ 2022
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وأشاد المندوبون بعد الموافقة على صندوق "الخسائر والأضرار" بالإجماع بعد أسبوعين من المفاوضات المثيرة للجدل حول مطالب الدول النامية للملوثين الأثرياء بتعويضهم عن الدمار الناجم عن التغير المناخي.
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قمة المناخ 2022
قمة المناخ 2022

مصر.. مؤتمر المناخ يقر صندوق "الخسائر والأضرار" لتعويض الدول النامية

03:32 GMT 20.11.2022
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر
فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، شرم الشيخ، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2022
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
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وافقت قمة المناخ للأمم المتحدة (كوب27) والتي تعقد في مصر، اليوم الأحد، على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر التي تتكبدها الدول النامية المتضررة من آثار التغير المناخي.
وأشاد المندوبون بعد الموافقة على صندوق "الخسائر والأضرار" بالإجماع بعد أسبوعين من المفاوضات المثيرة للجدل حول مطالب الدول النامية للملوثين الأثرياء بتعويضهم عن الدمار الناجم عن التغير المناخي.
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