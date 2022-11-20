https://sputnikarabic.ae/20221120/وزير-الخارجية-العماني-إيران-قادرة-على-تجاوز-بعض-القضايا-الداخلية-بحكمة-1070352127.html
وزير الخارجية العماني: إيران قادرة على تجاوز بعض القضايا الداخلية بحكمة
وزير الخارجية العماني: إيران قادرة على تجاوز بعض القضايا الداخلية بحكمة
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران قادرة على تجاوز بعض التحديات والقضايا المثارة داخليا بحكمة. 20.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-20T07:10+0000
2022-11-20T07:10+0000
2022-11-20T07:10+0000
إيران
سلطنة عمان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062802504_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_96015a116b7334777dc9d6603c65a524.jpg
وأشار خلال اجتماع مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، أمس السبت، في طهران، إلى رفضه لأي أعمال عنف وإرهاب، وأن السبيل الوحيد للتغلب على التحديات والمشاكل في المنطقة والعالم هو من خلال الحوار والتفاهم واعتماد الطرق السلمية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).ولفت إلى أن "العلاقات بين إيران وسلطنة عمان مبنية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، والتي يمكن أن تكون نموذجا للدول الأخرى بكل معنى الكلمة".كما شدد وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي، إلى "عزم طهران ومسقط على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، معربا عن أمله في أن تتمكن البلدين من لعب دور إيجابي، وبناء في حل التحديات الإقليمية والعالمية".واعتبر أن سياسة سلطنة عمان الثابتة هي حسن الجوار ودعم إيران، وجدد دعوته لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، لزيارة مسقط.وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، زار طهران، أمس السبت، ونشر صور من لقائه مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، ومن لقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
إيران
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062802504_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_75dca3fc3f1b0918094ad632082846b5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, سلطنة عمان, العالم العربي
إيران, سلطنة عمان, العالم العربي
وزير الخارجية العماني: إيران قادرة على تجاوز بعض القضايا الداخلية بحكمة
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران قادرة على تجاوز بعض التحديات والقضايا المثارة داخليا بحكمة.
وأشار خلال اجتماع مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، أمس السبت، في طهران، إلى رفضه لأي أعمال عنف وإرهاب، وأن السبيل الوحيد للتغلب على التحديات والمشاكل في المنطقة والعالم هو من خلال الحوار والتفاهم واعتماد الطرق السلمية، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
ولفت إلى أن "العلاقات بين إيران وسلطنة عمان مبنية على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة، والتي يمكن أن تكون نموذجا للدول الأخرى بكل معنى الكلمة".
كما شدد وزير الخارجية العمانية، بدر البوسعيدي، إلى "عزم طهران ومسقط على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، معربا عن أمله في أن تتمكن البلدين من لعب دور إيجابي، وبناء في حل التحديات الإقليمية والعالمية".
واعتبر أن سياسة سلطنة عمان الثابتة هي حسن الجوار ودعم إيران، وجدد دعوته لوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، لزيارة مسقط.
وكان وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، زار طهران، أمس السبت، ونشر صور من لقائه مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، ومن لقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.