https://sputnikarabic.ae/20221121/ألمانيا-لا-ترى-تناقضات-في-شراء-الغاز-الروسي-من-أذربيجان-1070393331.html
ألمانيا لا ترى تناقضات في شراء الغاز الروسي من أذربيجان
ألمانيا لا ترى تناقضات في شراء الغاز الروسي من أذربيجان
صرح ممثلو وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الألمانية للصحفيين بأن ألمانيا لا ترى أي تناقضات في خطط الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من أذربيجان، على الرغم من أنه قد... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T13:26+0000
2022-11-21T13:26+0000
2022-11-21T13:26+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، معلقًا على الاحتمال الكبير بأن الغاز الروسي سوف يدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عبر أذربيجان: "لقد أوضحنا أننا نريد أن نستقل عن إمدادات الغاز الروسي... هذه عملية شفافة".وأضاف المتحدث أن الغاز الروسي لا يصل إلى ألمانيا عبر خطوط الأنابيب. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تكون حاملة الطاقة من أذربيجان من أصل روسي.منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، استأنفت "غازبروم" إمدادات الغاز إلى أذربيجان بموجب اتفاقية جديدة مع شركة النفط الحكومية للجمهورية (سوكار)، وسيصل حجم الإمدادات في الفترة حتى مارس /آذار 2023، إلى مليار متر مكعب.في الوقت نفسه، أفادت التقارير سابقًا أنه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار موارد الطاقة والحاجة إلى تعويض انخفاض المعروض من الغاز الروسي، أبرمت بروكسل صفقة مع باكو في يوليو /تموز، التي ستتضاعف بموجبها صادرات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي من أذربيجان بحلول عام 2027.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا
ألمانيا لا ترى تناقضات في شراء الغاز الروسي من أذربيجان
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صرح ممثلو وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الألمانية للصحفيين بأن ألمانيا لا ترى أي تناقضات في خطط الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من أذربيجان، على الرغم من أنه قد يكون من أصل روسي.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، معلقًا على الاحتمال الكبير بأن الغاز الروسي سوف يدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عبر أذربيجان: "لقد أوضحنا أننا نريد أن نستقل عن إمدادات الغاز الروسي... هذه عملية شفافة".
وأضاف المتحدث أن الغاز الروسي لا يصل إلى ألمانيا عبر خطوط الأنابيب. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تكون حاملة الطاقة من أذربيجان من أصل روسي.
وتابع: "في الوقت الحالي ليس لدينا عقوبات على استيراد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. لقد خططنا للاستقلال عن الغاز الروسي. وفي الواقع نحن لا نستورد الغاز الروسي. لكن لا توجد عقوبات ضده في الاتحاد الأوروبي أيضًا، ولا يمكن قول هذا عن الفحم والنفط".
منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، استأنفت "غازبروم" إمدادات الغاز إلى أذربيجان بموجب اتفاقية جديدة مع شركة النفط الحكومية للجمهورية (سوكار)، وسيصل حجم الإمدادات في الفترة حتى مارس /آذار 2023، إلى مليار متر مكعب.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير سابقًا أنه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار موارد الطاقة والحاجة إلى تعويض انخفاض المعروض من الغاز الروسي، أبرمت بروكسل صفقة مع باكو في يوليو /تموز، التي ستتضاعف بموجبها صادرات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي من أذربيجان بحلول عام 2027.