https://sputnikarabic.ae/20221121/ألمانيا-لا-ترى-تناقضات-في-شراء-الغاز-الروسي-من-أذربيجان-1070393331.html

ألمانيا لا ترى تناقضات في شراء الغاز الروسي من أذربيجان

ألمانيا لا ترى تناقضات في شراء الغاز الروسي من أذربيجان

صرح ممثلو وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية الألمانية للصحفيين بأن ألمانيا لا ترى أي تناقضات في خطط الاتحاد الأوروبي لشراء الغاز من أذربيجان، على الرغم من أنه قد... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-21T13:26+0000

2022-11-21T13:26+0000

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اقتصاد

أخبار ألمانيا

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وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، معلقًا على الاحتمال الكبير بأن الغاز الروسي سوف يدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن عبر أذربيجان: "لقد أوضحنا أننا نريد أن نستقل عن إمدادات الغاز الروسي... هذه عملية شفافة".وأضاف المتحدث أن الغاز الروسي لا يصل إلى ألمانيا عبر خطوط الأنابيب. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد أن تكون حاملة الطاقة من أذربيجان من أصل روسي.منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، استأنفت "غازبروم" إمدادات الغاز إلى أذربيجان بموجب اتفاقية جديدة مع شركة النفط الحكومية للجمهورية (سوكار)، وسيصل حجم الإمدادات في الفترة حتى مارس /آذار 2023، إلى مليار متر مكعب.في الوقت نفسه، أفادت التقارير سابقًا أنه على خلفية أزمة الطاقة وارتفاع أسعار موارد الطاقة والحاجة إلى تعويض انخفاض المعروض من الغاز الروسي، أبرمت بروكسل صفقة مع باكو في يوليو /تموز، التي ستتضاعف بموجبها صادرات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي من أذربيجان بحلول عام 2027.

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اقتصاد, أخبار ألمانيا