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https://sputnikarabic.ae/20221121/إنجلترا-تكتسح-إيران-بـستة-أهداف-مقابل-هدفين-في-كأس-العالم-2022-1070397801.html
إنجلترا تكتسح إيران بـستة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
إنجلترا تكتسح إيران بـستة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022
اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الإيراني بنصف دستة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم في قطر 2022. 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T16:04+0000
2022-11-21T16:04+0000
بطولة كأس العالم 2022
إيران
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سجل أهداف الأسود الثلاثة، بليينغهام في الدقيقة 35، وبوكايو ساكا هدفين في الدقيقتين 43 و 62، وهدفا لكل من رحيم ستيرلينغ بالدقيقة 46، وماركوس راشفورد بالدقيقة 71، وأخيرا جاك جيريليش فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.فيما سجل لإيران مهدي طارمي الهدفين بالدقيقتين 65 والدقيقة الـ13 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.بذلك احتلت إنجلترا صدارة المجموهة برصيد 3 نقاط فيما ذيلت إيران المجموعة دون نقاط.
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بطولة كأس العالم 2022, إيران
بطولة كأس العالم 2022, إيران

إنجلترا تكتسح إيران بـستة أهداف مقابل هدفين في كأس العالم 2022

16:04 GMT 21.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoإنجلترا تفوز على إيران في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم بقطر 2022.
إنجلترا تفوز على إيران في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم بقطر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الإيراني بنصف دستة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم في قطر 2022.
سجل أهداف الأسود الثلاثة، بليينغهام في الدقيقة 35، وبوكايو ساكا هدفين في الدقيقتين 43 و 62، وهدفا لكل من رحيم ستيرلينغ بالدقيقة 46، وماركوس راشفورد بالدقيقة 71، وأخيرا جاك جيريليش فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.
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فيما سجل لإيران مهدي طارمي الهدفين بالدقيقتين 65 والدقيقة الـ13 من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
بذلك احتلت إنجلترا صدارة المجموهة برصيد 3 نقاط فيما ذيلت إيران المجموعة دون نقاط.
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