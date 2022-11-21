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https://sputnikarabic.ae/20221121/إيران-تجري-محادثات-لربط-شبكتها-الكهربائية-بسلطنة-عمان-وقطر-1070382838.html
إيران تجري محادثات لربط شبكتها الكهربائية بسلطنة عمان وقطر
إيران تجري محادثات لربط شبكتها الكهربائية بسلطنة عمان وقطر
أعلن المدير التنفيذي لشركة "توانير" التابعة لوزارة الطاقة الإيرانية، أرش كردي، اليوم الاثنين، أن بلاده تبحث مع سلطنة عمان وقطر ربط شبكة كهرباء هاتين الدولتين... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T10:56+0000
2022-11-21T10:56+0000
إيران
قطر
سلطنة عمان
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أن المشروع سيوفر لمسقط والدوحة طاقة كهربائية من 1000 إلى 1500 ميغاواط.وقال كردي: "جرت محادثات مع دولتي قطر وسلطنة عمان، بشأن ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكات هاتين الدولتين، دراسة المشروع بدأت، وسنختار استشاريا له".وأضاف أنه إذا أنجز المشروع، "فسيكون من الممكن تبادل 1000 إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء بين إيران وكل من هاتين الدولتين".وأشار كردي إلى أن "الأطراف الثلاثة في المحادثات وافقت على مسودة المشروع"، لافتا إلى أن "البحث جار لاختيار استشاري له. وأوضح أن ربط شبكات كهرباء للدول الثلاث، سيكون باستخدام الكابلات البحرية".
https://sputnikarabic.ae/20220630/أمير-قطر-يبحث-مع-الرئيس-الإيراني-العلاقات-الثنائية-والمفاوضات-النووية-1064473284.html
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إيران, قطر, سلطنة عمان
إيران, قطر, سلطنة عمان

إيران تجري محادثات لربط شبكتها الكهربائية بسلطنة عمان وقطر

10:56 GMT 21.11.2022
© Sputnik . Rex Featuresبرج كهرباء
برج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2022
برج كهرباء
© Sputnik . Rex Features
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أعلن المدير التنفيذي لشركة "توانير" التابعة لوزارة الطاقة الإيرانية، أرش كردي، اليوم الاثنين، أن بلاده تبحث مع سلطنة عمان وقطر ربط شبكة كهرباء هاتين الدولتين بشبكة طهران.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أن المشروع سيوفر لمسقط والدوحة طاقة كهربائية من 1000 إلى 1500 ميغاواط.
وقال كردي: "جرت محادثات مع دولتي قطر وسلطنة عمان، بشأن ربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكات هاتين الدولتين، دراسة المشروع بدأت، وسنختار استشاريا له".
وأضاف أنه إذا أنجز المشروع، "فسيكون من الممكن تبادل 1000 إلى 1500 ميغاواط من الكهرباء بين إيران وكل من هاتين الدولتين".
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وأشار كردي إلى أن "الأطراف الثلاثة في المحادثات وافقت على مسودة المشروع"، لافتا إلى أن "البحث جار لاختيار استشاري له. وأوضح أن ربط شبكات كهرباء للدول الثلاث، سيكون باستخدام الكابلات البحرية".
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