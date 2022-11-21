https://sputnikarabic.ae/20221121/الأمين-العام-دول-الناتو-تزيد-الإنفاق-على-الدفاع-للعام-الثامن-على-التوالي-1070390548.html

الأمين العام: دول الناتو تزيد الإنفاق على الدفاع للعام الثامن على التوالي

الأمين العام: دول الناتو تزيد الإنفاق على الدفاع للعام الثامن على التوالي

أعلن الأمين العام ينس ستولتنبرغ في اجتماع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، المنعقد في مدريد، أن عام 2022 سيكون العام الثامن على التوالي الذي يزيد فيه أعضاء... 21.11.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

رصد عسكري

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وقال الأمين العام: "لقد اتخذنا العديد من القرارات المهمة... سيكون عام 2022 هو العام الثامن على التوالي الذي يزداد فيه الإنفاق على الدفاع في أوروبا وكندا".وأضاف أنه بحلول نهاية العام، سيكون أعضاء التحالف من أوروبا وكندا قد أنفقوا أكثر من 350 مليار دولار على الدفاع منذ 2014.وكان قد أكد ستولتنبرغ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، أن الزيادة في الإنفاق على الدفاع لحلف الناتو منذ عام 2014 سمحت بإنفاق أكثر من 260 مليار دولار على الدفاع.تعهدت دول الناتو بالسعي لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 10 سنوات في عام 2014، في قمة ويلز.وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بخصوص إجراء حوار مع روسيا، إنه يستبعد إمكانية إجراء "حوار هادف" مع روسيا في ظل الظروف الحالية.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.أشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.

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