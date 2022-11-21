https://sputnikarabic.ae/20221121/الخارجية-البولندية-تؤكد-رفضها-لمشاركة-لافروف-بالمجلس-الوزاري-لمنظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-1070374544.html
الخارجية البولندية تؤكد رفضها لمشاركة لافروف بالمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
الخارجية البولندية تؤكد رفضها لمشاركة لافروف بالمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أكدت وزارة الخارجية البولندية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد... 21.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-21T08:36+0000
2022-11-21T08:36+0000
2022-11-21T08:36+0000
سيرغي لافروف
بولندا
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وقالت الوزارة البولندية: "الآن، في رأينا، يجب أن تكون روسيا معزولة تمامًا قدر الإمكان على جميع المنصات الدولية. ومن هنا القرار. هذا هو اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي البلدان التي يهمها أمن أوروبا وروسيا تتصدى لذلك. لديها مصالح تتعارض تماما مع المنظمة بأكملها".وفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام عن عدم السماح للافروف المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري. وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن قرار بولندا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لودز غير مسبوق واستفزازي. بالإضافة إلى ذلك، مُنع البرلمانيون الروس من الحصول على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ستعقد في وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
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سيرغي لافروف, بولندا
الخارجية البولندية تؤكد رفضها لمشاركة لافروف بالمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
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أكدت وزارة الخارجية البولندية رفضها السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي سيعقد في لودز يومي 1 و 2 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت الوزارة البولندية: "الآن، في رأينا، يجب أن تكون روسيا معزولة تمامًا قدر الإمكان على جميع المنصات الدولية. ومن هنا القرار. هذا هو اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي البلدان التي يهمها أمن أوروبا وروسيا تتصدى لذلك. لديها مصالح تتعارض تماما مع المنظمة بأكملها".
وفي وقت سابق، أفاد عدد من وسائل الإعلام عن عدم السماح للافروف المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري. وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن قرار بولندا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في لودز غير مسبوق واستفزازي. بالإضافة إلى ذلك، مُنع البرلمانيون الروس من الحصول على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي ستعقد في وارسو في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني.